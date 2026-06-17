これからの気象情報です。

18日(木)は、激しい雨や雷雨のところがありそうです。



◆警報・注意報

この時間、県内に警報や注意報は発表されていません。



◆6月18日(木)の天気

・上越地方

午前中は日差しが届く見込みです。

ただ、午後は不安定な空模様で、夕方以降は激しい雨や雷雨になるところがあるでしょう。



・中越地方

昼ごろまでは晴れて、所々で真夏日になるでしょう。

一方、夕方からは天気の急変に注意が必要です。

局地的にカミナリを伴って、激しい雨が降るでしょう。



・長岡市と三条市周辺

昼過ぎにかけては日差しが強く、今日と同じような暑さになるでしょう。

夕方からは、傘マークのないところでも局地的に激しい雷雨がありそうです。



・下越：新潟市周辺と佐渡

午後は次第に雲が厚くなり、とくに夕方ごろからは雨雲が湧きやすくなるでしょう。

道路が冠水するような激しい雨や雷雨のところがありそうです。



・下越：村上市から聖籠町

昼過ぎまでは日差しが届いて暑くなりますが、夕方からは所々で雨雲が湧くでしょう。

カミナリを伴って、激しく降ることもありそうです。



◆風と波

18日(木)も、風と波は比較的穏やかでしょう。



◆熱中症情報

18日(木)は、上越と長岡で【厳重警戒レベル】、そのほかも広い範囲で警戒レベルとなっています。

こまめな水分補給や休憩を心掛けてください。



◆週間予報

19日(金)も、不安定な空模様で所々で雨が降るでしょう。

20日(土)以降も梅雨前線の影響で、雨の降る日が多くなりそうです。



18日(木)午後は、激しい雷雨のところがありそうです。落雷や竜巻などの突風にも注意をしてください。