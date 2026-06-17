熱中症にも注意を 18日午後は激しい雷雨のところも【これからの天気(6月17日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
18日(木)は、激しい雨や雷雨のところがありそうです。
◆警報・注意報
この時間、県内に警報や注意報は発表されていません。
◆6月18日(木)の天気
・上越地方
午前中は日差しが届く見込みです。
ただ、午後は不安定な空模様で、夕方以降は激しい雨や雷雨になるところがあるでしょう。
・中越地方
昼ごろまでは晴れて、所々で真夏日になるでしょう。
一方、夕方からは天気の急変に注意が必要です。
局地的にカミナリを伴って、激しい雨が降るでしょう。
・長岡市と三条市周辺
昼過ぎにかけては日差しが強く、今日と同じような暑さになるでしょう。
夕方からは、傘マークのないところでも局地的に激しい雷雨がありそうです。
・下越：新潟市周辺と佐渡
午後は次第に雲が厚くなり、とくに夕方ごろからは雨雲が湧きやすくなるでしょう。
道路が冠水するような激しい雨や雷雨のところがありそうです。
・下越：村上市から聖籠町
昼過ぎまでは日差しが届いて暑くなりますが、夕方からは所々で雨雲が湧くでしょう。
カミナリを伴って、激しく降ることもありそうです。
◆風と波
18日(木)も、風と波は比較的穏やかでしょう。
◆熱中症情報
18日(木)は、上越と長岡で【厳重警戒レベル】、そのほかも広い範囲で警戒レベルとなっています。
こまめな水分補給や休憩を心掛けてください。
◆週間予報
19日(金)も、不安定な空模様で所々で雨が降るでしょう。
20日(土)以降も梅雨前線の影響で、雨の降る日が多くなりそうです。
18日(木)午後は、激しい雷雨のところがありそうです。落雷や竜巻などの突風にも注意をしてください。
18日(木)は、激しい雨や雷雨のところがありそうです。
◆警報・注意報
この時間、県内に警報や注意報は発表されていません。
◆6月18日(木)の天気
・上越地方
午前中は日差しが届く見込みです。
ただ、午後は不安定な空模様で、夕方以降は激しい雨や雷雨になるところがあるでしょう。
・中越地方
昼ごろまでは晴れて、所々で真夏日になるでしょう。
一方、夕方からは天気の急変に注意が必要です。
局地的にカミナリを伴って、激しい雨が降るでしょう。
・長岡市と三条市周辺
昼過ぎにかけては日差しが強く、今日と同じような暑さになるでしょう。
夕方からは、傘マークのないところでも局地的に激しい雷雨がありそうです。
・下越：新潟市周辺と佐渡
午後は次第に雲が厚くなり、とくに夕方ごろからは雨雲が湧きやすくなるでしょう。
道路が冠水するような激しい雨や雷雨のところがありそうです。
・下越：村上市から聖籠町
昼過ぎまでは日差しが届いて暑くなりますが、夕方からは所々で雨雲が湧くでしょう。
カミナリを伴って、激しく降ることもありそうです。
◆風と波
18日(木)も、風と波は比較的穏やかでしょう。
◆熱中症情報
18日(木)は、上越と長岡で【厳重警戒レベル】、そのほかも広い範囲で警戒レベルとなっています。
こまめな水分補給や休憩を心掛けてください。
◆週間予報
19日(金)も、不安定な空模様で所々で雨が降るでしょう。
20日(土)以降も梅雨前線の影響で、雨の降る日が多くなりそうです。
18日(木)午後は、激しい雷雨のところがありそうです。落雷や竜巻などの突風にも注意をしてください。