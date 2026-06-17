「日経225ミニ」手口情報（17日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、7月限8287枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月17日の日経225ミニ期近（2026年7月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の8287枚だった。
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 8287( 8287)
ソシエテジェネラル証券 4896( 4896)
バークレイズ証券 4358( 4358)
SBI証券 8858( 4120)
楽天証券 3484( 1266)
ゴールドマン証券 506( 506)
マネックス証券 501( 501)
松井証券 489( 489)
フィリップ証券 312( 312)
三菱UFJeスマート 404( 208)
インタラクティブ証券 182( 182)
日産証券 167( 167)
三田証券 90( 90)
JPモルガン証券 56( 56)
ドイツ証券 41( 41)
BNPパリバ証券 33( 33)
光世証券 30( 30)
豊証券 15( 15)
岩井コスモ証券 5( 5)
◯2026年8月限（特別清算日：8月14日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 148( 148)
SBI証券 83( 59)
マネックス証券 54( 54)
フィリップ証券 39( 39)
日産証券 30( 30)
JPモルガン証券 19( 19)
ABNクリアリン証券 19( 19)
楽天証券 36( 12)
松井証券 10( 10)
豊証券 10( 10)
三菱UFJeスマート 15( 9)
インタラクティブ証券 9( 9)
ゴールドマン証券 2( 2)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 152713( 152709)
ソシエテジェネラル証券 101004( 101000)
バークレイズ証券 71924( 71924)
SBI証券 75535( 35339)
楽天証券 40765( 20941)
松井証券 19881( 19881)
日産証券 14520( 14520)
サスケハナ・ホンコン 13982( 13982)
モルガンMUFG証券 7772( 7665)
三菱UFJeスマート 11434( 6986)
JPモルガン証券 6093( 6077)
マネックス証券 4934( 4934)
ゴールドマン証券 4523( 4487)
ビーオブエー証券 4069( 4069)
みずほ証券 3840( 3737)
BNPパリバ証券 2868( 2864)
インタラクティブ証券 2345( 2345)
フィリップ証券 2264( 2264)
野村証券 2259( 2217)
広田証券 1556( 1556)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 8287( 8287)
ソシエテジェネラル証券 4896( 4896)
バークレイズ証券 4358( 4358)
SBI証券 8858( 4120)
楽天証券 3484( 1266)
ゴールドマン証券 506( 506)
マネックス証券 501( 501)
松井証券 489( 489)
フィリップ証券 312( 312)
三菱UFJeスマート 404( 208)
インタラクティブ証券 182( 182)
日産証券 167( 167)
三田証券 90( 90)
JPモルガン証券 56( 56)
ドイツ証券 41( 41)
BNPパリバ証券 33( 33)
光世証券 30( 30)
豊証券 15( 15)
岩井コスモ証券 5( 5)
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 148( 148)
SBI証券 83( 59)
マネックス証券 54( 54)
フィリップ証券 39( 39)
日産証券 30( 30)
JPモルガン証券 19( 19)
ABNクリアリン証券 19( 19)
楽天証券 36( 12)
松井証券 10( 10)
豊証券 10( 10)
三菱UFJeスマート 15( 9)
インタラクティブ証券 9( 9)
ゴールドマン証券 2( 2)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 152713( 152709)
ソシエテジェネラル証券 101004( 101000)
バークレイズ証券 71924( 71924)
SBI証券 75535( 35339)
楽天証券 40765( 20941)
松井証券 19881( 19881)
日産証券 14520( 14520)
サスケハナ・ホンコン 13982( 13982)
モルガンMUFG証券 7772( 7665)
三菱UFJeスマート 11434( 6986)
JPモルガン証券 6093( 6077)
マネックス証券 4934( 4934)
ゴールドマン証券 4523( 4487)
ビーオブエー証券 4069( 4069)
みずほ証券 3840( 3737)
BNPパリバ証券 2868( 2864)
インタラクティブ証券 2345( 2345)
フィリップ証券 2264( 2264)
野村証券 2259( 2217)
広田証券 1556( 1556)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース