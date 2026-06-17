「１人だけスペイン人いたぞw」森保J戦士たちの名前紹介がクセ強すぎ！表記ゆれ際立つスウェーデン主砲も登場…本人の発音は？【W杯】
オーストラリアの放送局『SBS Sport』の公式Xが６月14日、「サムライブルーが登場！」と綴り、北中米ワールドカップを戦う日本代表の“公式発音集”を公開した。
守護神の鈴木彩艶から始まり、直前に怪我で離脱した前キャプテン遠藤航も含む約１分の映像では、各選手が自身の名前の発音を紹介。日本語風に平坦に伝える者がいれば、英語っぽく伝える者もいるなど、それぞれの個性が出ていて非常に興味深い。
映像をチェックしたファンからは、次のようなコメントが続々と寄せられている。
「クセ強すぎて笑った！」
「こういう企画は選手の人柄が見えて面白い」
「長友以降は凄い海外生活が滲み出てておもろい」
「海外長い選手はアクセントが海外寄りだな」
「１人だけスペイン人いたぞw」
「英語風になってる選手結構いるけどTakefusa Kuboのスペイン語感がぶっちぎりすぎる」
「けんと、しおがい」
「塩貝最高すぎる」
海外選手の“表記ゆれ”は悩みどころの１つ。『SBS Sport』のアカウントには、日本と同じF組のスウェーデン代表選手も登場したなか、複数の呼び方が混在しているエースは、「ヴィクトル・ヨケレス」と発音しているように聞こえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】個性爆発！森保J戦士たちの発音紹介！スウェーデン主砲は…ギョケレシュ？ヨケレス？
守護神の鈴木彩艶から始まり、直前に怪我で離脱した前キャプテン遠藤航も含む約１分の映像では、各選手が自身の名前の発音を紹介。日本語風に平坦に伝える者がいれば、英語っぽく伝える者もいるなど、それぞれの個性が出ていて非常に興味深い。
「クセ強すぎて笑った！」
「こういう企画は選手の人柄が見えて面白い」
「長友以降は凄い海外生活が滲み出てておもろい」
「海外長い選手はアクセントが海外寄りだな」
「１人だけスペイン人いたぞw」
「英語風になってる選手結構いるけどTakefusa Kuboのスペイン語感がぶっちぎりすぎる」
「けんと、しおがい」
「塩貝最高すぎる」
海外選手の“表記ゆれ”は悩みどころの１つ。『SBS Sport』のアカウントには、日本と同じF組のスウェーデン代表選手も登場したなか、複数の呼び方が混在しているエースは、「ヴィクトル・ヨケレス」と発音しているように聞こえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】個性爆発！森保J戦士たちの発音紹介！スウェーデン主砲は…ギョケレシュ？ヨケレス？