「絶対に代えられない」オランダ戦で再認識させられた”事実”…万が一に備える意味でも日本代表の裏キーマンは？【W杯】
北中米ワールドカップのオランダ戦で再認識させられたのは、「絶対に代えられない」チームの生命線が２ボランチの鎌田大地と佐野海舟だという点だ。実際、この試合でも２人はフル出場。消耗が激しいポジションにも関わらず、このポジションに交代枠を使わなかったこと自体が、森保一監督の信頼の厚さを物語る。
チームの中核を担う存在であるだけに、鎌田と佐野が負傷や出場停止になった時のダメージは計り知れない。万が一に備える意味でも、日本代表の”裏キーマン”は田中碧と瀬古歩夢なのかもしれない。
試合を重ねるごとに鎌田と佐野の疲労は蓄積していくはず。ヨーロッパで１シーズン戦ったあとなのだから、コンディションが万全である保証はない。そうした点も踏まえれば、いずれ田中や瀬古に中盤を託すシチュエーションが必ず訪れる。
その時に結果を出せるかどうか。日本代表の総合力が試される重要なポイントになる。もしかすると、その機会はチュニジア戦で訪れるかもしれない。
森保監督は「板倉滉や冨安健洋もボランチでプレーできる」と話している。しかし、日本代表が今大会でさらなる躍進を遂げるためには、田中と瀬古がどれだけ存在感を示せるかも大きな鍵を握りそうだ。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
【画像】日本代表のオランダ戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝点＆好パスのMF
チームの中核を担う存在であるだけに、鎌田と佐野が負傷や出場停止になった時のダメージは計り知れない。万が一に備える意味でも、日本代表の”裏キーマン”は田中碧と瀬古歩夢なのかもしれない。
その時に結果を出せるかどうか。日本代表の総合力が試される重要なポイントになる。もしかすると、その機会はチュニジア戦で訪れるかもしれない。
森保監督は「板倉滉や冨安健洋もボランチでプレーできる」と話している。しかし、日本代表が今大会でさらなる躍進を遂げるためには、田中と瀬古がどれだけ存在感を示せるかも大きな鍵を握りそうだ。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
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