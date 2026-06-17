この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「下矢一良の正直メディア」が、「【米国政府が緊急指令】遂にAIサービスを抑制か？アンソロピックの最新AIサービスを政府が強制的に取り上げた理由とは？」と題した動画を公開した。アメリカのAI開発企業Anthropic（アンソロピック）の最新モデルが、米国政府により外国人の利用を禁じられたというニュースを取り上げ、その背景にある同社の巧みなPR戦略について解説している。

動画によると、Anthropicは6月12日、最強の性能を誇るAIモデル「Fable（寓話）」を一般公開した。しかし、その性能があまりに高すぎたため、翌13日には米国政府から「アメリカ国内の外国人や外国企業への提供禁止」という、重要戦略物資の輸出規制と同等の厳しい措置が下されたという。

下矢氏はこの一連の騒動について、AnthropicのPR戦略が「めちゃめちゃうまくて大成功した」ことが要因だと分析し、3つのポイントを挙げた。1つ目は、前身モデル「Mythos（神話）」から「Fable」へと変更した「名前」である。2つ目は「分かりやすい情報提供」だ。一般公開前に「プロジェクト・グラスウィング」として政府やメガバンクへ限定公開し、一流のエンジニアが見つけられなかったバグを「1万個以上見つけた」という事実と数字を提示した。3つ目は「利用方法」。一般公開後の2週間はサブスクリプション枠内で提供し、ユーザーにSNSで「すごい」と拡散させる大洪水を意図的に起こした。

これらの戦略により、1円の広告費も使わずに世界的な話題化に成功した。しかし、皮肉にも「すごすぎる」というPRが効きすぎたことで、米国政府に自律型兵器へ利用されるリスクを警戒され、今回の利用停止につながったと推測している。下矢氏は今回の事例から、「やり過ぎると虎の尾を踏む」という企業広報における重要な視点を提示している。

YouTubeの動画内容

03:01

最強AI「Fable」が外国人利用禁止になった背景
05:12

広告費0円で世界を席巻したAnthropicのPR戦略
06:13

巧みなPR術：名前と分かりやすい情報提供
10:23

巧みなPR術：SNS拡散を狙った無料開放
13:32

PRが成功しすぎた弊害と米国政府との対立

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元テレビ局員の視点から、業界の裏話やテレビ出演の秘訣をお届け！普段はなかなか聞けない、メディアを活用したビジネス戦略やPRの裏ワザを正直にお伝えします！！ 略歴：PR戦略コンサルタント。テレビ東京に入社し『ワールドビジネスサテライト』『ガイアの夜明け』を製作。その後独立し、中小企業を中心に広報・PRの支援にあたる。
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