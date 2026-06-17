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YouTubeチャンネル「下矢一良の正直メディア」が、「【米国政府が緊急指令】遂にAIサービスを抑制か？アンソロピックの最新AIサービスを政府が強制的に取り上げた理由とは？」と題した動画を公開した。アメリカのAI開発企業Anthropic（アンソロピック）の最新モデルが、米国政府により外国人の利用を禁じられたというニュースを取り上げ、その背景にある同社の巧みなPR戦略について解説している。



動画によると、Anthropicは6月12日、最強の性能を誇るAIモデル「Fable（寓話）」を一般公開した。しかし、その性能があまりに高すぎたため、翌13日には米国政府から「アメリカ国内の外国人や外国企業への提供禁止」という、重要戦略物資の輸出規制と同等の厳しい措置が下されたという。



下矢氏はこの一連の騒動について、AnthropicのPR戦略が「めちゃめちゃうまくて大成功した」ことが要因だと分析し、3つのポイントを挙げた。1つ目は、前身モデル「Mythos（神話）」から「Fable」へと変更した「名前」である。2つ目は「分かりやすい情報提供」だ。一般公開前に「プロジェクト・グラスウィング」として政府やメガバンクへ限定公開し、一流のエンジニアが見つけられなかったバグを「1万個以上見つけた」という事実と数字を提示した。3つ目は「利用方法」。一般公開後の2週間はサブスクリプション枠内で提供し、ユーザーにSNSで「すごい」と拡散させる大洪水を意図的に起こした。



これらの戦略により、1円の広告費も使わずに世界的な話題化に成功した。しかし、皮肉にも「すごすぎる」というPRが効きすぎたことで、米国政府に自律型兵器へ利用されるリスクを警戒され、今回の利用停止につながったと推測している。下矢氏は今回の事例から、「やり過ぎると虎の尾を踏む」という企業広報における重要な視点を提示している。