2026年に劇場公開されるオリジナルアニメーション映画『GROTESQQQUE-グロテスク-』に参加している総勢35名のアーティストが発表された。

参考：映画『GROTESQQQUE』に星野源、一ノ瀬美空、井上和、冨里奈央、中西アルノら出演へ

本作は、それぞれに異なる世界観を持つ『エリィアンズ』、『夜露死駆★少女』（よろしくしょうじょ）、『ノクターン～このグロテスクな夜に～』の3つの作品で構成されるオリジナルアニメーション映画。『アイドルマスター』『ダーリン・イン・ザ・フランキス』にて監督を、『シン・エヴァンゲリオン劇場版』にて総作画監督を務めた錦織敦史が監督、脚本、キャラクター原案を担当。制作は『ダーリン・イン・ザ・フランキス』や「アイドルマスターシリーズ コンセプトムービー2021『VOY@GER』」などを共に手がけてきたアニメーション制作スタジオCloverWorksが担う。

『エリィアンズ』は、宇宙人の少女が宇宙局に勤める公務員とバディを組んで「友だち」探しにドタバタ奔走。『夜露死駆★少女』は、少女たち「ギャルP」が集い、ゲーム「クイーン・オブ・バタフライ」の勝者を巡って行われる、狂乱のバトルロワイアル。『ノクターン～このグロテスクな夜に～』は、純血のヴァンパイアと、彼女に吸血され”感染“することで生き延びた3人の少女が、人類が滅びて荒廃した世界をワゴン車で旅をする物語となる。

キャスト陣には、安済知佳、市ノ瀬加那、一ノ瀬美空（乃木坂46）、井上和（乃木坂46）、内田真礼、大久保瑠美、釘宮理恵、冨里奈央（乃木坂46）、富田美憂、中西アルノ（乃木坂46）、長谷川育美、早見沙織、星野源、南沙良が名を連ねている。

本作に参加しているアーティストとして発表されたのは、ASCA、Akki、一ノ瀬みか、VaVa、eba、音羽-otoha-、上北建、佐藤古都子（yutori）、sabio／高村風太、SEE、志崎樺音、篠崎あやと、Junna、水槽、すりぃ、TAKU INOUE、橘亮祐、tsumiki、中島雄士（グソクムズ）、Nakano +、夏川椎菜、ななひら、野口衣織（=LOVE）、葉音、はしメロ、堀江晶太、Myuk、MIRI、METALVERSE、ももすももす、八木海莉、安田レイ、ゆよゆっぺ、Runaar、Reolの総勢35名。シンガーソングライター、ボカロP、アイドル、バンド、作曲家まで、多彩なジャンルのアーティストが音楽を通じて作品を彩る。

それぞれのアーティストがどの作品に、どういった形で参加しているのか、詳細情報は7月以降に順次発表される予定だ。（文＝リアルサウンド編集部）