アニメ映画、異例のアーティスト35人参加 『GROTESQQQUE』ASCA、野口衣織 (=LOVE)ら
アニメ監督・アニメーターの錦織敦史とアニメーション制作スタジオCloverWorksのタッグで贈る、オリジナル新作アニメーション映画『GROTESQQQUE-グロテスク-』（2026年公開）の参加アーティストが発表された。ASCA、野口衣織 (=LOVE)などシンガーソングライター、ボカロP、アイドル、バンド、作曲家ら総勢35人が参加する異例の映画となる。
【写真】星野源や乃木坂46メンバーたち参加 『GROTESQQQUE』キャスト
同作は、それぞれに異なる世界観を持つ『エリィアンズ』、『夜露死駆★少女』、『ノクターン〜このグロテスクな夜に〜』の３つの作品で構成される作品で、「アイドルマスター」、「ダーリン・イン・ザ・フランキス」にて監督、『シン・エヴァンゲリオン劇場版』にて総作画監督を務めた錦織敦史が監督、脚本、キャラクター原案を担当。制作は「SPY×FAMILY」、「ぼっち・ざ・ろっく！」をはじめ、数々の人気作品を世に送り出してきたアニメーション制作スタジオCloverWorksが担当する。
先日、キャスト情報が解禁され、早見沙織など人声優のほか、星野源や乃木坂46の一ノ瀬美空、井上和、冨里奈央、中西アルノなどアイドルや俳優たちも出演することで話題に。
今回は豪華アーティスト総勢35人が参加することが発表され、ASCA、Akki、一ノ瀬みか、VaVa、eba、音羽-otoha-、上北建、佐藤古都子 (yutori)、sabio/高村風太、SEE、志崎樺音、篠崎あやと、Junna、水槽、すりぃ、TAKU INOUE、橘亮祐、tsumiki、中島雄士 (グソクムズ)、Nakano +、夏川椎菜、ななひら、野口衣織 (=LOVE)、葉音、はしメロ、堀江晶太、Myuk、MIRI、METALVERSE、ももすももす、八木海莉、安田レイ、ゆよゆっぺ、Runaar 、Reol（五十音順）が参加する。
『エリィアンズ』は、宇宙人の少女が宇宙局に勤める公務員とバディを組んで「友だち」探しにドタバタ奔走。『夜露死駆★少女』は、少女たち【ギャルP】が集い、ゲーム〈クイーン・オブ・バタフライ〉の勝者を巡って行われる、狂乱のバトルロワイアル。『ノクターン〜このグロテスクな夜に〜』は、純血のヴァンパイアと、彼女に吸血され”感染“することで生き延びた3人の少女が、人類が滅びて荒廃した世界をワゴン車で旅をする物語。
キャストの配役も未発表で、それぞれがどの作品に、どういった形で参加しているのか。そして、これほどまでの多数なアーティスト陣が、音楽を通じて参加することで、作品にどのような色と深みがもたらされていくのか。詳細な情報は7月に発表される。
キャスト：安済知佳、市ノ瀬加那、一ノ瀬美空（乃木坂46）、井上和（乃木坂46）、内田真礼、大久保瑠美、釘宮理恵、冨里奈央（乃木坂46）、富田美憂、中西アルノ（乃木坂46）、長谷川育美、早見沙織、星野源、南沙良（五十音順）
アーティスト：ASCA、Akki、一ノ瀬みか、VaVa、eba、音羽-otoha-、上北建、佐藤古都子 (yutori)、sabio/高村風太、SEE、志崎樺音、篠崎あやと、Junna、水槽、すりぃ、TAKU INOUE、橘亮祐、tsumiki、中島雄士 (グソクムズ)、Nakano +、夏川椎菜、ななひら、野口衣織 (=LOVE)、葉音、はしメロ、堀江晶太、Myuk、MIRI、METALVERSE、ももすももす、八木海莉、安田レイ、ゆよゆっぺ、Runaar 、Reol
【写真】星野源や乃木坂46メンバーたち参加 『GROTESQQQUE』キャスト
同作は、それぞれに異なる世界観を持つ『エリィアンズ』、『夜露死駆★少女』、『ノクターン〜このグロテスクな夜に〜』の３つの作品で構成される作品で、「アイドルマスター」、「ダーリン・イン・ザ・フランキス」にて監督、『シン・エヴァンゲリオン劇場版』にて総作画監督を務めた錦織敦史が監督、脚本、キャラクター原案を担当。制作は「SPY×FAMILY」、「ぼっち・ざ・ろっく！」をはじめ、数々の人気作品を世に送り出してきたアニメーション制作スタジオCloverWorksが担当する。
今回は豪華アーティスト総勢35人が参加することが発表され、ASCA、Akki、一ノ瀬みか、VaVa、eba、音羽-otoha-、上北建、佐藤古都子 (yutori)、sabio/高村風太、SEE、志崎樺音、篠崎あやと、Junna、水槽、すりぃ、TAKU INOUE、橘亮祐、tsumiki、中島雄士 (グソクムズ)、Nakano +、夏川椎菜、ななひら、野口衣織 (=LOVE)、葉音、はしメロ、堀江晶太、Myuk、MIRI、METALVERSE、ももすももす、八木海莉、安田レイ、ゆよゆっぺ、Runaar 、Reol（五十音順）が参加する。
『エリィアンズ』は、宇宙人の少女が宇宙局に勤める公務員とバディを組んで「友だち」探しにドタバタ奔走。『夜露死駆★少女』は、少女たち【ギャルP】が集い、ゲーム〈クイーン・オブ・バタフライ〉の勝者を巡って行われる、狂乱のバトルロワイアル。『ノクターン〜このグロテスクな夜に〜』は、純血のヴァンパイアと、彼女に吸血され”感染“することで生き延びた3人の少女が、人類が滅びて荒廃した世界をワゴン車で旅をする物語。
キャストの配役も未発表で、それぞれがどの作品に、どういった形で参加しているのか。そして、これほどまでの多数なアーティスト陣が、音楽を通じて参加することで、作品にどのような色と深みがもたらされていくのか。詳細な情報は7月に発表される。
キャスト：安済知佳、市ノ瀬加那、一ノ瀬美空（乃木坂46）、井上和（乃木坂46）、内田真礼、大久保瑠美、釘宮理恵、冨里奈央（乃木坂46）、富田美憂、中西アルノ（乃木坂46）、長谷川育美、早見沙織、星野源、南沙良（五十音順）
アーティスト：ASCA、Akki、一ノ瀬みか、VaVa、eba、音羽-otoha-、上北建、佐藤古都子 (yutori)、sabio/高村風太、SEE、志崎樺音、篠崎あやと、Junna、水槽、すりぃ、TAKU INOUE、橘亮祐、tsumiki、中島雄士 (グソクムズ)、Nakano +、夏川椎菜、ななひら、野口衣織 (=LOVE)、葉音、はしメロ、堀江晶太、Myuk、MIRI、METALVERSE、ももすももす、八木海莉、安田レイ、ゆよゆっぺ、Runaar 、Reol
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