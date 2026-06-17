「ちいかわ」や「パペットスンスン」など、SNS発のキャラクターに人気が集まる昨今。TikTokやInstagramでは次々と新しいキャラクターが誕生しているが、いま人気が急上昇しているのが「エアロピクルス」だ。

「エアロビクス」と「ピクルス」を掛け合わせた斬新な世界観。独特なキャラクターたちの声やシュールな動き、そして一度聴いたら頭から離れない中毒性抜群の音楽が特徴だ。彼らの動きに合わせた動画がTikTokを中心に大流行しており、一般ユーザーにとどまらず、FRUITS ZIPPERや乃木坂46の金川紗耶（24）といった大人気アイドルまでもがカバーダンスを披露する事態に発展している。

SNS上では《バイト中ずっとこれが頭の中で流れてた》、《I love the Cucumber’s voice》と国内外から絶賛のコメントが殺到している。

この謎多きキャラクターの仕掛け人は、YouTube等で活動するクリエイター・コメ氏。昨年も「まぜまぜばぁば」や「桃男」という作品で多くの人を踊らせており、2024年からは音楽アプリでもアニメ音源を配信している。

今回、本誌は大ヒットの裏側を探るべくコメ氏への取材を試みた。残念ながら多忙につき実現には至らなかったものの、届いた断りのメールは非常に丁寧かつ紳士的なものであった。作品から伝わるポップなセンスだけでなく、クリエイターとしての誠実な人柄が垣間見え、さらに好感度が高まる結果となった。

「エアロピクルス」人気は単なるアニメキャラの枠を超え、思わぬ需要を生み出している点が特徴だ。YouTubeには「今日もキャロット姉さんに会いに来ちまった」といった声や、「必死に覚えてフルを踊ってみたけど汗びっしょりで草」と、本格的なエクササイズ目的で視聴する層が急増しているのである。

この反響に対し、作者本人は《正直、ダイエットや日常運動として取り入れてくださることは全く想定しておりませんでした。ただノリノリになれるテンポで作り上げただけなので》と自身のSNSで明かしている。しかし、この予想外のフィットネス需要と「定点カメラバージョンがほしい」という熱い要望に応え、近日中には公式から待望の「ダンスプラクティス」動画が公開される予定だという。

シュールなショートアニメから始まり、まさかの「ダイエットコンテンツ」へと進化した「エアロピクルス」。踊る野菜たちが、日本中の脂肪とストレスを燃焼させていく日はそう遠くないだろう。