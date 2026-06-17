音楽家 Rui Fujishiroが、12カ月連続で暦と季節をピアノで描写する新プロジェクト『Letters to the Seasons』を始動。第1作目となる「June」を本日6月17日に配信リリースした。

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Rui Fujishiroは、日々の想いを日記のようにピアノで描き、言葉では表せない感情や目に見えない情景を音にしている音楽家。ピアノによるアンビエントミュージックをベースとした“NEO CLASSIC”シーンにおいて国内外で評価を受けており、近年はアーティストとのコラボレーションや映像音楽、Koshun Nakaoとのレーベル『soü』の立ち上げなど、多様な形で表現を広げている。

本プロジェクト『Letters to the Seasons』は、2026年6月から2027年5月まで、毎月その暦の名前を冠した楽曲をリリースし、季節と感情の移ろいをピアノで描いていくというもの。昨年3月に発足したクリエイティブプロダクション blue's collectiveとの共同プロジェクトであり、blue's collective所属アーティスト MioNの楽曲アレンジにRui Fujishiroが参加したことをきっかけに、両者の世界観が共鳴し企画立ち上げに至った。

第1作目「June」は、日本の梅雨から着想を得たアンビエント／ネオクラシック作品。窓越しに滲む街の灯り、霧を含んだ空気、雨に濡れた花々といった、輪郭が曖昧になる季節のなかで、忘れたかった記憶や、雨音に救われる夜の静けさと美しさをピアノで表現している。日々の感情を綴るRui Fujishiroならではの、雨への想い、そして6月に出会う感情たちに宛てた音に仕上がっている。

（文＝リアルサウンド編集部）