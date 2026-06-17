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YouTubeチャンネル「ティンカノランド」が、「【ミャクミャクグッズ速報】海洋堂から黒ミャクでるーー！6/15更新」を公開した。



今回の動画では、新たに登場するミャクミャクグッズの最新情報を速報形式で紹介。



カラフルな推しカラーアイテムから、ファン待望の“黒ミャク”まで、見逃せないラインナップとなっている。



まず注目は、全6色展開の「ストラップ付き立体キーホルダー」。推しカラーで選べる仕様に加え、ポップなデザインが目を引くアイテムだ。



さらに話題となっているのが、海洋堂のカプセルフィギュアシリーズ。今回、新たに“リバースカラー”と“モノクロカラー”が追加され、特に初登場となる黒ミャクに注目が集まっている。



どこで買えるのか、実際にどんなデザインなのか--気になる人は動画でチェックしてみてほしい。