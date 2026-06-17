「俳優イ・スンギ氏のマネージャーが主導…」“賃金未払い”問題めぐり声明、THE BOYZ元所属事務所代表

詐欺容疑で逮捕状が請求されたチャ・ガウォン代表側が、ONE HUNDRED LABEL、Big Planet Made Entertainment、INB100の従業員に対する賃金未払い問題について立場を明らかにした。

チャ・ガウォン代表の法務代理人である法務法人ファグムのヒョン・ドンヨプ弁護士は6月16日、公式コメントを発表した。

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ヒョン弁護士は、「最近公開された3社従業員名義の声明文に関して、当社の公式見解をお伝えする」としたうえで、「今回流布された声明文は、（俳優）イ・スンギ氏のマネージャーが主導して作成・配布したものと把握している」と主張した。

また、「当社は管轄の雇用労働庁による是正指示に従い、未払い賃金を定められた期限内に支払う予定であり、そのための資金も全額確保している」と説明した。

一方で、「現在、横領および背任の疑いを受けている一部取締役の悪意ある扇動により、善良な従業員たちが生活苦に直面しながらも、正当な賃金を受け取れない状況に置かれている」と主張した。

（写真提供＝OSEN）チャ・ガウォン代表

続けて、「当該財務取締役は、一般社員が給与を受け取れない状況にもかかわらず、自身の給与3カ月分を先に受け取っていた」とし、「役員でありながら、一般社員の未払い賃金額と比べて大幅に少ない100万ウォン（約10万円）のみが未払いだったにもかかわらず、自らも労働庁に申立てを行うなど、矛盾した行動を取っている」と指摘した。

さらに、「従業員の皆さまには、一部関係者による根拠のない扇動に惑わされることなく、当社が用意した適法な手続きに従って速やかに給与を受け取っていただきたい」と呼びかけた。

これに先立ち、ONE HUNDRED LABEL、Big Planet Made Entertainment、INB100の「3社被害従業員の会」は声明文を通じて、「約100人の従業員が、4大保険料の未納や賃金未払い、退職金未精算などの被害を受けている」と訴えていた。

さらに同事務所にはTHE BOYZ、SHINee・テミン、IEXOのベクヒョン、チェン、シウミンらが所属していたが、いずれのアーティストも精算金未払いの主張とともに契約解除通告をして、物議を醸していた。

チャ・ガウォン代表側の法務代理人による公式コメント全文は以下の通り。

◇

当社は、管轄の雇用労働庁による是正指示に従い、未払い賃金を定められた期限内に支払う予定であり、そのための資金も全額確保しております。

しかし残念ながら、現在、横領および背任の疑いを受けている一部取締役による悪意ある扇動により、善良な従業員の皆さまが生活苦に直面しながらも、正当な賃金を受け取れない状況にあります。

特に当該財務取締役は、一般社員が給与を受け取れない状況にもかかわらず、自身の給与3カ月分を先に受け取っていました。そのため、役員でありながら他の一般社員の未払い賃金額を大きく下回る100万ウォンのみが未払いであったにもかかわらず、自らも労働庁へ申立てを行うなど、矛盾した行動を取っています。

これに関連し、当社は従業員の皆さまに改めて明確にお伝えいたします。

本件の是正指示に関連して、不処罰意思表示書（処罰を望まない旨の書類）を提出したとしても、実際に賃金が支払われたことを証明する「振込確認書」が添付されない限り、当該書類に法的効力は生じません。

当社はこの点について、これまで何度も透明性をもってご説明してまいりました。したがって、これ以上の事実の歪曲や誤った情報の拡散が中止されることを強く求めます。

従業員の皆さまには、一部関係者による根拠のない扇動に惑わされることなく、当社が用意した適法な手続きに従い、速やかに給与を受け取っていただきたいと切にお願い申し上げます。

ありがとうございます。