『ラヴ上等』で話題の鈴木ユリア、デビュー曲MVきょう公開 TikTok先行で100万再生突破
エイベックスより歌手デビューした鈴木ユリアのデビュー曲「瞳をとじたら 〜When I close my eyes〜」のミュージックビデオが、きょう17日午後6時に公開されることが発表された。
【動画】鈴木ユリア「瞳をとじたら 〜When I close my eyes〜」ミュージックビデオ（17日午後6時公開）
同曲は1週間前にTikTokでショートバージョンが先行公開され、サビにパラパラを取り入れた振り付け動画も話題に。公開からわずか5日間で関連動画の累計再生数が100万回を突破し、現在も投稿数を伸ばし続けている。
あわせて公開されたティザー映像では、鏡の前で憂いを帯びた表情を見せる姿や、多数のダンサーを従えて華麗に舞うシーン、トレードマークでもある印象的なタトゥーなどが映し出されている。鈴木の存在感とミュージックビデオの世界観を感じさせる内容となっている。
また、ミュージックビデオ公開直前には自身のインスタグラムで生配信を実施することも決定。記念すべきデビュー曲のミュージックビデオ初公開をファンとともに迎える企画となる。
「瞳をとじたら 〜When I close my eyes〜」は、1997年にCHERRYが発表したユーロビートナンバー「WHEN I CLOSE MY EYES」を日本語で初カバーした楽曲。同曲は、「NIGHT OF FIRE」でも知られる作家・プロデューサーのブラット・シンクレアが手がけた作品として知られている。
さらに今作のトラックメイキングは、QUEENDOMのヒット曲「チキチキバンバン」を手がけたM.O.R（Eurobeat Union）が担当。ユーロビートファンにも注目の作品となっている。
鈴木は恋愛リアリティーショー『ラヴ上等』への出演をきっかけに注目を集め、歌手デビューを果たした。
【動画】鈴木ユリア「瞳をとじたら 〜When I close my eyes〜」ミュージックビデオ（17日午後6時公開）
同曲は1週間前にTikTokでショートバージョンが先行公開され、サビにパラパラを取り入れた振り付け動画も話題に。公開からわずか5日間で関連動画の累計再生数が100万回を突破し、現在も投稿数を伸ばし続けている。
また、ミュージックビデオ公開直前には自身のインスタグラムで生配信を実施することも決定。記念すべきデビュー曲のミュージックビデオ初公開をファンとともに迎える企画となる。
「瞳をとじたら 〜When I close my eyes〜」は、1997年にCHERRYが発表したユーロビートナンバー「WHEN I CLOSE MY EYES」を日本語で初カバーした楽曲。同曲は、「NIGHT OF FIRE」でも知られる作家・プロデューサーのブラット・シンクレアが手がけた作品として知られている。
さらに今作のトラックメイキングは、QUEENDOMのヒット曲「チキチキバンバン」を手がけたM.O.R（Eurobeat Union）が担当。ユーロビートファンにも注目の作品となっている。
鈴木は恋愛リアリティーショー『ラヴ上等』への出演をきっかけに注目を集め、歌手デビューを果たした。