Number_i、クリスマスに開催されたツアーファイナル公演のBlu-ray&DVD発売決定！ティザー映像公開
Number_iが、ライブ映像作品『Number_i LIVE TOUR 2025 No.II』を8月19日にリリースすることを発表した。
■Number_iの豪華な特典映像を収録
本作は、アルバム『No.II』を携えて開催され、全国で約30万人を動員したアリーナツアーのファイナル公演、さいたまスーパーアリーナのライブの模様を完全パッケージ化した、ファン待望の映像作品。クリスマスに開催された全26曲に及ぶパフォーマンスがフルパッケージされている。
このたび、『Number_i LIVE TOUR 2025 No.II』のティザー映像も公開となった。
さらに、初回限定盤と通常盤それぞれに豪華な特典映像を収録。初回限定盤には、メンバーが広島・尾道でリラックスした休日を過ごす「Number_iの気ままな広島休日旅」を収録。通常盤には、全国を駆け抜けたツアー全会場の舞台裏や、メンバーのインタビューを収録した「No.II 密着ドキュメンタリー」が収録される。
各ショップでの購入者特典情報も発表されているので、詳しくはオフィシャルサイトをチェックしよう。
メイン：通常盤ジャケット写真
■リリース情報
2026.08.19 ON SALE
Blu-ray＆DVD『Number_i LIVE TOUR 2025 No.II』
■関連リンク
Number_i OFFICIAL SITE
https://tobe-official.jp/artists/number_i