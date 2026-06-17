Number_i、クリスマスに開催されたツアーファイナル公演のBlu-ray&DVD発売決定！ティザー映像公開

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Number_iが、ライブ映像作品『Number_i LIVE TOUR 2025 No.II』を8月19日にリリースすることを発表した。

■Number_iの豪華な特典映像を収録

本作は、アルバム『No.II』を携えて開催され、全国で約30万人を動員したアリーナツアーのファイナル公演、さいたまスーパーアリーナのライブの模様を完全パッケージ化した、ファン待望の映像作品。クリスマスに開催された全26曲に及ぶパフォーマンスがフルパッケージされている。

このたび、『Number_i LIVE TOUR 2025 No.II』のティザー映像も公開となった。

さらに、初回限定盤と通常盤それぞれに豪華な特典映像を収録。初回限定盤には、メンバーが広島・尾道でリラックスした休日を過ごす「Number_iの気ままな広島休日旅」を収録。通常盤には、全国を駆け抜けたツアー全会場の舞台裏や、メンバーのインタビューを収録した「No.II 密着ドキュメンタリー」が収録される。

各ショップでの購入者特典情報も発表されているので、詳しくはオフィシャルサイトをチェックしよう。

メイン：通常盤ジャケット写真

■リリース情報

2026.08.19 ON SALE

Blu-ray＆DVD『Number_i LIVE TOUR 2025 No.II』

■関連リンク

Number_i OFFICIAL SITE

https://tobe-official.jp/artists/number_i