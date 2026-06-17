全日本空輸（ANA）は、「国際線航空券タイムセール」を6月17日から23日まで開催する。

アジアやアメリカ、ヨーロッパ、オセアニア行きなどに設定がある。搭乗期間は7月1日から2027年4月30日までで、路線により設定期間は異なる。設定路線と往復最低運賃は以下の通り。燃油サーチャージ込み、諸税別。

予約クラスはビジネスクラスが「P」、プレミアムエコノミークラスが「N」、エコノミークラスが「K/L」となる。

・日本各地発着（エコノミークラス、プレミアムエコノミークラス、ビジネスクラスの順）

上海（42,500円／-／106,500円）、北京（46,500円／-／117,500円）、マニラ（56,400円／-／153,000円）、大連（56,500円／-／122,500円）、杭州（57,000円／-／127,500円）、ホーチミン（57,000円／-／203,000円）、香港（58,400円／-／168,400円）、ハノイ（62,000円／-／203,000円）、広州（63,500円）、台北/松山（64,400円／-／188,400円）、シンガポール（66,900円／-／368,000円）、深圳（67,500円／-／136,500円）、バンコク（67,800円／-／238,200円）、クアラルンプール（67,800円／-／283,000円）、青島（69,500円／-／129,500円）、ジャカルタ（88,600円／-／289,000円）、ムンバイ（89,600円／-／473,000円）、デリー（96,400円／-／474,000円）、ホノルル（114,600円／192,800円）、シドニー（132,000円／-／486,100円）、パース（132,000円／-／456,000円）、ヨーロッパ各都市（162,000円）、ロサンゼルス・サンフランシスコ・ニューヨーク・シアトル・ワシントン・バンクーバー（191,880円／-／592,000円）

**⇒[詳細はこちら](https://www.ana.co.jp/ja/jp/international/theme/special_prj/)**

---

確認をお願いします。