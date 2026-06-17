強い日差しが降り注ぎ真夏並みの暑さのところも【これからの天気(6月17日11時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
◆警報・注意報
現在、県内に警報・注意報は出ていません。
◆17日(水)これからの天気
高気圧に覆われて、長い時間晴れるでしょう。強い日差しが降り注ぐため、帽子や日傘などで紫外線対策を心がけてください。
降水確率は、夜にかけて0～20%と低くなっています。
◆17日(水)の予想最高気温
最高気温は、27～32℃の予想です。
昨日より少し高いところが多く、真夏並みの暑さのところもありそうです。
こまめな水分補給や適度な休憩をとるなど、熱中症にかからないように注意してください。
◆警報・注意報
現在、県内に警報・注意報は出ていません。
◆17日(水)これからの天気
高気圧に覆われて、長い時間晴れるでしょう。強い日差しが降り注ぐため、帽子や日傘などで紫外線対策を心がけてください。
降水確率は、夜にかけて0～20%と低くなっています。
◆17日(水)の予想最高気温
最高気温は、27～32℃の予想です。
昨日より少し高いところが多く、真夏並みの暑さのところもありそうです。
こまめな水分補給や適度な休憩をとるなど、熱中症にかからないように注意してください。