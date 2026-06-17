愛知県の看護師求人の平均給与

以下はジョブメドレーに掲載されている愛知県の看護師正職員求人（1,517件）の給与データです。

下限平均 月給 26.9万円 年収換算 約376万円 中間平均 月給 30.9万円 年収換算 約432万円 上限平均 月給 34.8万円 年収換算 約487万円

※年収は月給×14ヶ月（賞与2ヶ月分）で算出

求人票には「27万円～31万円」のように給与幅が記載されており、実際の給与はこの幅の中で経験年数や資格によって決まります。この記事では、下限・中間・上限それぞれの平均を集計し、中間の数字を平均年収の目安としています。

愛知県の看護師求人の給料・時給分布

愛知県の看護師求人では、月給25万円～30万円の求人（613件）が最も多く、求人全体の40%を占めています。

求人件数

※各帯は下限以上・上限未満で集計

パート・アルバイト

パート・アルバイトでは、時給1,500～1,800円未満の求人が多く、1,500～1,600円未満が240件、1,600～1,700円未満が190件、1,700～1,800円未満が233件となっています。時給2,000円を超える求人は訪問看護ステーションが中心です。

求人件数

※各帯は下限以上・上限未満で集計

【施設別】愛知県の看護師求人の平均月給・年収

施設の種類によって給与水準は異なります。最も月給が高い職場は訪問看護ステーションで、平均月給は34.1万円です。

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パート・アルバイト

パート・アルバイトの時給も施設の種類によって差があります。最も高いのは訪問看護ステーションの1,850円で、病院と介護・福祉事業所の平均より257円高くなっています。

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【エリア別】愛知県の看護師求人の平均月給・年収

市区町村ごとの平均月給は名古屋市内が上位を占め、なかでも千種区は約34.7万円とトップとなりました。名古屋市外では津島市・あま市など尾張エリアが続き、知多地区・三河地区では水準が下がる傾向があります。

順位 市区町村 平均月給 年収換算

※求人数が10件以下の市区町村は集計対象外

順位 市区町村 平均月給 年収換算

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パート・アルバイト

パート・アルバイトも、エリアによって時給に差があります。最も平均時給が高い名古屋市昭和区（1,841円）と最も低い蒲郡市（1,494円）では347円の差がみられました。

順位 市区町村 平均時給

※求人数が10件以下の市区町村は集計対象外

順位 市区町村 平均時給

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愛知県で働くジョブメドレー会員の平均年収

ここからは、ジョブメドレー会員のプロフィール情報から集計した年収データを確認します。愛知県で働く看護師会員（正職員・136名）の平均年収は510.2万円、中央値は500万円でした。

年代別の平均年収

愛知県で働く看護師の平均年収は、20代～40代までは400万円台でほぼ横ばいに推移します。しかし、50代以降は544.5万円、60代で581.1万円と大きく増加します。

平均年収

自分の年収を見直してみよう

看護師の年収は、年代・施設・エリアによって大きく変わります。この記事のデータと自分の年収を比べて、今の条件を振り返る一つの材料にしてください。

ジョブメドレーには愛知県の看護師求人が2,747件掲載されています（2026年5月時点）。施設形態・エリア・給与帯などで絞り込んで求人を探すことができます。

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