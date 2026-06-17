「このまま今の仕事を続けていいの？」「評価されているのかどうか実感がない」。そんなモヤモヤを解消する方法を、人事コンサルタント・難波猛さんの著書『ボスマネジメント』（アスコム）から一部抜粋して特別公開します。本書ではその名の通り、部下が上司と建設的に対話し、Win-Winの関係を築くための実務的スキルを紹介しています。今回は、上司との面談で、自分の考えや希望を言語化して伝えるべき理由を解説します。

上司との価値観のズレを

放っておくと…

ボスマネジメントの目的は、自分のキャリアと組織の成果を両立するために、職場でのギャップ（モヤモヤ）を解消することです。

上司との対話が必要なのは、モヤモヤは上司と部下の間にあるギャップが可視化・言語化されないことから生まれるケースが多いからです。

そして、そのギャップは、放っておいても自然消滅することはありません。むしろ、時間の経過とともに誤解が積み重なり、双方の不信感につながっていくことも少なくありません。

ギャップを放っておくのは、短期的には楽かもしれません。「見逃せないミスやトラブル」や「絶対に譲れない意見の相違」などではない小さなギャップなら、埋めなくても日常業務に支障がないからです。

しかし、気づかないうちに、その小さなギャップが取り返しのつかないくらい大きくなっていることもあります。

たとえば、ある企業で働いていた40代のEさんの例です。

Eさんの職場はいわゆるホワイトな職場で、仕事量も過剰ではないし、プライベートも充実していて上司とも特に揉めることはありませんでした。

上司との定例の面談では、いつも「特に困っていることはありません」と答えていたそうです。

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