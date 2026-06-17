「SWが1番寄る」って思ってない？ベタピンしたいならクラブを変えよう

スコアをすぐにまとめたいならショートゲームのレベルアップが急務！アプローチとバンカーのお役立ちテクニックをツアープロがレッスン！

3本のウエッジで同じキャリーを打ってランの長さをチェック！

普段から3 本のウエッジで練習しておいて本番では状況に合ったウエッジをチョイスする

SWが一番寄るとはかぎらない

アプローチは「落としどころ」や「全体の距離」をイメージしていても、キャリーしてから何メートルくらい転がるかを考えていない人が多いようです。もっと寄る精度を上げるには「ランがどのくらい出るか」まで考えてみてください。

私はPW、54度、58度の3本を使ってアプローチ練習をしますが、ランの長さまできちんとチェックしています。同じ場所にボールをキャリーさせても、ランの出る距離はそれぞれ違います。その違いを利用して、止めるアプローチや転がすアプローチを打ちますが、ウエッジを変えることで打ち分けたほうがシンプル。

ミスも減るので寄る確率がもっと上がりますよ。

PWとSWでは同じキャリーの距離を打っても、ランの距離は2倍近く違ってくる。

ロフトによってランは10ヤード以上も違ってくるんです

PWのトップはSWの半分くらい！

SW（左）、PW（右）

PWの振り幅はSWの半分くらい。振り幅が小さくなるとブレが抑えられてミート率が上がるので、SW以外のクラブで寄せることも考えよう。

いかがでしたか？ 山内プロのレッスンを参考に、アプローチを上達させましょう！

山内日菜子

●やまうち・ひなこ／１９９６年生まれ、宮崎県出身。１６２cm。16年のプロテストに合格して、19年にはレギュラーツアー19試合に出場。ライク所属。

構成＝小山俊正、野中真一

写真＝中野義昌、高橋淳司