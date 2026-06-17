「SWが1番寄る」って思ってない？ベタピンしたいならクラブを変えよう
スコアをすぐにまとめたいならショートゲームのレベルアップが急務！アプローチとバンカーのお役立ちテクニックをツアープロがレッスン！
3本のウエッジで同じキャリーを打ってランの長さをチェック！
SWが一番寄るとはかぎらない
アプローチは「落としどころ」や「全体の距離」をイメージしていても、キャリーしてから何メートルくらい転がるかを考えていない人が多いようです。もっと寄る精度を上げるには「ランがどのくらい出るか」まで考えてみてください。
私はPW、54度、58度の3本を使ってアプローチ練習をしますが、ランの長さまできちんとチェックしています。同じ場所にボールをキャリーさせても、ランの出る距離はそれぞれ違います。その違いを利用して、止めるアプローチや転がすアプローチを打ちますが、ウエッジを変えることで打ち分けたほうがシンプル。
ミスも減るので寄る確率がもっと上がりますよ。
PWとSWでは同じキャリーの距離を打っても、ランの距離は2倍近く違ってくる。
ロフトによってランは10ヤード以上も違ってくるんです
PWのトップはSWの半分くらい！
PWの振り幅はSWの半分くらい。振り幅が小さくなるとブレが抑えられてミート率が上がるので、SW以外のクラブで寄せることも考えよう。
いかがでしたか？ 山内プロのレッスンを参考に、アプローチを上達させましょう！
山内日菜子
●やまうち・ひなこ／１９９６年生まれ、宮崎県出身。１６２cm。16年のプロテストに合格して、19年にはレギュラーツアー19試合に出場。ライク所属。
構成＝小山俊正、野中真一
写真＝中野義昌、高橋淳司