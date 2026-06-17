[6.17 北中米W杯グループリーグ第1節](ボストン)

※07:00開始

<出場メンバー>

[イラク]

先発

GK 12 ジャラル ハッサン

DF 3 フセイン アリ

DF 4 サイード タフシーン

DF 5 アカム ハシム

DF 23 メルカス ドスキ

MF 8 イブラヒム バエシュ

MF 16 アミル アルアンマリ

MF 17 アリ・ジャースィム

MF 24 ザイド イスマエル

FW 9 アリ・アル・ハマディ

FW 18 アイメン フセイン

控え

GK 1 ファハド タリブ

GK 22 アフメド バジル

DF 2 レビン スラカ

DF 6 ムナフ ユヌス

DF 15 アフメド マクンジ

DF 25 ムスタファ サードーン

DF 26 フランス プトロス

MF 14 ジダン イクバル

MF 19 ケヴィン ヤコブ

MF 20 アイマール・シェール

MF 21 マルコ ファルジ

FW 7 ユセフ アミン

FW 10 モハナド アリ

FW 11 アフメド カセム

FW 13 アリ ユーシフ

監督

アーノルドグラハム

[ノルウェー]

先発

GK 1 エルヤン・ニーラン

DF 3 クリストフェル・アイェル

DF 5 ダビド・メラー・ウォルフェ

DF 17 トールビョルン・ヘッゲム

DF 26 ユリアン・リエルソン

MF 8 サンダー・ベルゲ

MF 10 マルティン・ウーデゴーア

MF 14 フレデリク・アウルスネス

MF 20 アントニオ・ヌサ

FW 7 アレクサンデル・セルロート

FW 9 アーリング・ハーランド

控え

GK 12 サンデル タンヴィク

GK 13 エギル セルヴィク

DF 4 レオ・エスティゴーア

DF 15 フレドリク・アンドレ・ビェルカン

DF 16 マルクス・ペデルセン

DF 24 ソンドレ ランガス

DF 25 ヘンリク ファルヘナー

MF 2 モアテン・トルスビー

MF 6 パトリック・ベルグ

MF 18 クリスティアン・トルストベット

MF 19 セロニアス アースゴール

MF 22 オスカー・ボブ

MF 23 イェンス・ペッター・ハウゲ

FW 11 ヨルゲン・ストランド・ラーセン

FW 21 アンドレアス・シェルデルップ

監督

ソルバッケンストーレ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります