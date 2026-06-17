イラクvsノルウェー スタメン発表
[6.17 北中米W杯グループリーグ第1節](ボストン)
※07:00開始
<出場メンバー>
[イラク]
先発
GK 12 ジャラル ハッサン
DF 3 フセイン アリ
DF 4 サイード タフシーン
DF 5 アカム ハシム
DF 23 メルカス ドスキ
MF 8 イブラヒム バエシュ
MF 16 アミル アルアンマリ
MF 17 アリ・ジャースィム
MF 24 ザイド イスマエル
FW 9 アリ・アル・ハマディ
FW 18 アイメン フセイン
控え
GK 1 ファハド タリブ
GK 22 アフメド バジル
DF 2 レビン スラカ
DF 6 ムナフ ユヌス
DF 15 アフメド マクンジ
DF 25 ムスタファ サードーン
DF 26 フランス プトロス
MF 14 ジダン イクバル
MF 19 ケヴィン ヤコブ
MF 20 アイマール・シェール
MF 21 マルコ ファルジ
FW 7 ユセフ アミン
FW 10 モハナド アリ
FW 11 アフメド カセム
FW 13 アリ ユーシフ
監督
アーノルドグラハム
[ノルウェー]
先発
GK 1 エルヤン・ニーラン
DF 3 クリストフェル・アイェル
DF 5 ダビド・メラー・ウォルフェ
DF 17 トールビョルン・ヘッゲム
DF 26 ユリアン・リエルソン
MF 8 サンダー・ベルゲ
MF 10 マルティン・ウーデゴーア
MF 14 フレデリク・アウルスネス
MF 20 アントニオ・ヌサ
FW 7 アレクサンデル・セルロート
FW 9 アーリング・ハーランド
控え
GK 12 サンデル タンヴィク
GK 13 エギル セルヴィク
DF 4 レオ・エスティゴーア
DF 15 フレドリク・アンドレ・ビェルカン
DF 16 マルクス・ペデルセン
DF 24 ソンドレ ランガス
DF 25 ヘンリク ファルヘナー
MF 2 モアテン・トルスビー
MF 6 パトリック・ベルグ
MF 18 クリスティアン・トルストベット
MF 19 セロニアス アースゴール
MF 22 オスカー・ボブ
MF 23 イェンス・ペッター・ハウゲ
FW 11 ヨルゲン・ストランド・ラーセン
FW 21 アンドレアス・シェルデルップ
監督
ソルバッケンストーレ
※07:00開始
<出場メンバー>
[イラク]
先発
GK 12 ジャラル ハッサン
DF 3 フセイン アリ
DF 4 サイード タフシーン
DF 5 アカム ハシム
DF 23 メルカス ドスキ
MF 8 イブラヒム バエシュ
MF 16 アミル アルアンマリ
MF 17 アリ・ジャースィム
MF 24 ザイド イスマエル
FW 9 アリ・アル・ハマディ
FW 18 アイメン フセイン
GK 1 ファハド タリブ
GK 22 アフメド バジル
DF 2 レビン スラカ
DF 6 ムナフ ユヌス
DF 15 アフメド マクンジ
DF 25 ムスタファ サードーン
DF 26 フランス プトロス
MF 14 ジダン イクバル
MF 19 ケヴィン ヤコブ
MF 20 アイマール・シェール
MF 21 マルコ ファルジ
FW 7 ユセフ アミン
FW 10 モハナド アリ
FW 11 アフメド カセム
FW 13 アリ ユーシフ
監督
アーノルドグラハム
[ノルウェー]
先発
GK 1 エルヤン・ニーラン
DF 3 クリストフェル・アイェル
DF 5 ダビド・メラー・ウォルフェ
DF 17 トールビョルン・ヘッゲム
DF 26 ユリアン・リエルソン
MF 8 サンダー・ベルゲ
MF 10 マルティン・ウーデゴーア
MF 14 フレデリク・アウルスネス
MF 20 アントニオ・ヌサ
FW 7 アレクサンデル・セルロート
FW 9 アーリング・ハーランド
控え
GK 12 サンデル タンヴィク
GK 13 エギル セルヴィク
DF 4 レオ・エスティゴーア
DF 15 フレドリク・アンドレ・ビェルカン
DF 16 マルクス・ペデルセン
DF 24 ソンドレ ランガス
DF 25 ヘンリク ファルヘナー
MF 2 モアテン・トルスビー
MF 6 パトリック・ベルグ
MF 18 クリスティアン・トルストベット
MF 19 セロニアス アースゴール
MF 22 オスカー・ボブ
MF 23 イェンス・ペッター・ハウゲ
FW 11 ヨルゲン・ストランド・ラーセン
FW 21 アンドレアス・シェルデルップ
監督
ソルバッケンストーレ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります