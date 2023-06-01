7月4日（土）13:30〜22:54放送の日本テレビ系夏の音楽の祭典「THE MUSIC DAY 2026」。

総勢60組を超えるアーティストが、この夏のはじまりを盛り上げる見どころ満載の9時間半LIVEをお届け。本日、出演アーティスト情報 第二弾を解禁！今回解禁の出演者は以下の通り。

＜出演者情報 第二弾＞

INI、あいみょん、＝LOVE、&TEAM、海援隊、かりゆし58、King & Prince、kurayamisaka、Snow Man、timelesz、Travis Japan、日向坂46、山崎育三郎、緑黄色社会

＜特別企画＞坂本花織、高嶋ちさ子、三浦璃来＆木原龍一

（※五十音順）

◎昨年の11月にメジャーデビュー10周年イヤーに突入し、自身の19曲がストリーミング再生回数1億回を突破している日本を代表するシンガーソングライター・あいみょん。あいみょんが「THE MUSIC DAY」に出演するのは5年ぶり

◎昨年末には京セラドーム大阪、今年1、2月には東京ドームでの全6公演を大成功におさめ、新体制2年目も大躍進中。日本テレビ「timeleszファミリア」をはじめ、バラエティ番組での活躍でお茶の間でも人気爆発中のtimelesz

◎今年4大ドームツアーを大成功させ、5月に8周年を迎えたKing & Prince。アーティストとしての活動にとどまらずドラマや映画では俳優としても大活躍を見せ、圧倒的なスター性を放ち続ける二人が、今年も「THE MUSIC DAY」で熱いパフォーマンスを披露

◎昨年、国立競技場＆日産スタジアムでのライブを大成功させ、今年4月にリリースしたシングル「BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！」が、上半期の各セールスチャートで首位を獲得するなど、高いパフォーマンス力×圧倒的個性で大躍進が止まらないSnow Man

◎INI、海援隊、かりゆし58、Travis Japan、緑黄色社会…人気アーティストの出演が続々と決定

＜「THE MUSIC DAY」でしか見られない！特別企画も続々情報解禁＞

■ディズニー・オン・アイスとのSP企画！音楽×フィギュアスケートの夢の世界

世界で大人気のアイスショー「ディズニー・オン・アイス」が昨年に引き続き「THE MUSIC DAY」に登場！ディズニーキャラクターが氷上を舞う夢と魔法のステージを「THE MUSIC DAY」特別バージョンで豪華アーティストと一緒にお届け。

さらに、ミラノ・コルティナ冬季オリンピックのフィギュアスケート女子シングルおよび団体で銀メダルを獲得した坂本花織が、「THE MUSIC DAY」氷上ナビゲーターに就任！視聴者をディズニーの音楽とスケートの魅力が詰まった夢の世界へご案内する。

▼歌唱楽曲

・宮舘涼太（Snow Man）×山崎育三郎「アンダー・ザ・シー（『リトル・マーメイド』より）」

・長屋晴子（緑黄色社会）「どこまでも ~How Far I'll Go~（『モアナと伝説の海』より）」

・RIKU（NiziU）×MIIHI（NiziU）「イントゥ・ジ・アンノウン〜心のままに（『アナと雪の女王2』より）」

・オールラインナップ「リビング・イン・カラー（東京ディズニーリゾート40周年“ドリームゴーラウンド”テーマソング 【東京ディズニーリゾート®】）」

■世界初となるポケモンの屋外常設施設「ポケパーク カントー」で&TEAM、＝LOVEがSPパフォーマンス

「Go in Blind (月狼)」では初のミリオンを達成し、その後韓国でもミリオン突破するという日本アーティスト初の快挙を達成。BTS、SEVENTEEN、Justin Bieberなど世界で活躍するアーティストを擁するHYBE傘下のYX LABELSが手掛ける日本発のグローバルグループ・&TEAM。

「とくべチュ、して」がストリーミング累計1.7億回再生を突破、TikTokでの総再生回数でも22億回再生を突破。結成8周年を迎え多方面でバイラルヒットを記録中の、指原莉乃プロデュースによるアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）。

この2組が、今年2月にオープンしたばかりの大人気新施設「ポケパーク カントー」からスペシャルパフォーマンスを披露！ポケモンたちとのカッコイイ＆カワイイ、この日限りのコラボパフォーマンスは必見。

■フィギュアスケートと音楽が織りなす物語 ミラノ・コルティナ冬季五輪金メダリスト“りくりゅうペア”に櫻井翔がインタビュー

フィギュアスケートにとって結果を大きく左右するほど大切な要素である“音楽”。スケート×音楽への思いを、今年のミラノ・コルティナ冬季五輪で金メダルを獲得した“りくりゅうペア”こと三浦璃来＆木原龍一に「THE MUSIC DAY」総合司会の櫻井翔がインタビュー！さらに、りくりゅうペアの二人にあるアーティストから音楽のサプライズプレゼントも…!?

■全国の音楽に携わる人のお悩みに、高嶋ちさ子が本気で答えます！「教えてちさ子先生！“音楽人生相談”」

「高嶋ちさ子に音楽についての夢や悩みを聞いてほしい！」 そんな思いで全国から集まった6組の音楽人たちに、高嶋ちさ子が本気のアドバイス！

Q.緊張して良いパフォーマンスが発揮できないときどうすれば…？

Q.令和の子どもにどう音楽を指導すべきですか…？

Q.音楽の道で生計を立てていくためには…？ など

さらに「クラシック音楽をもっと世の中に広めたい！」という夢を持ち、数々のコンクールでも受賞歴を持つバイオリニストの近藤兄弟〔兄・瑠伊（13歳）＆弟・蓮（11歳）〕と高嶋が、この日限りのスペシャルセッション！

6月23日（火）日本テレビ系で放送の「夜の音 -TOKYO MIDNIGHT MUSIC-」では、出演アーティスト情報解禁・第三弾を予定。「THE MUSIC DAY」でしか見られない、さらなるスペシャル企画も情報解禁！

＜番組概要＞

■出演者一覧

IVE、INI、アイナ・ジ・エンド、あいみょん、＝LOVE、&TEAM、海援隊、かりゆし58、CUTIE STREET、King & Prince、kurayamisaka、SUPER BEAVER、SixTONES、Snow Man、timelesz、Travis Japan、中島健人、なにわ男子、Number_i、NiziU、NEWS、HANA、BE:FIRST、日向坂46、マルシィ、M!LK、山崎育三郎、緑黄色社会

＜特別企画＞坂本花織、高嶋ちさ子、三浦璃来＆木原龍一

（※五十音順）

総合司会：櫻井翔

MC：羽鳥慎一、バカリズム、水卜麻美（日本テレビアナウンサー）

ネクストゲート進行：市來玲奈（日本テレビアナウンサー）

■番組公式SNS

X：@musicday_ntv

Instagram：@musicday_official

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