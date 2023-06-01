Xiaomi Smart Band 10 スマートウォッチ シルバー

AmazonにてXiaomiのスマートウォッチが特別価格で販売されている。期間は6月22日23時59分まで。

対象商品には、「Redmi Watch 6」、「Smart Band 10 Pro」、「Smart Band 10」など、スマートウォッチ各種・各色がラインナップされている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

Xiaomi スマートウォッチ Redmi Watch 6 2.07インチ有機EL グレイシャーブルー/オブシディアンブラック

2.07インチ大画面AMOLEDディスプレイ＆高耐久アルミフレームを搭載したスマートウォッチ。ディスプレイに、左右対称の超薄型2mmベゼルを採用し、アップグレードされたディスプレイICとEL素材により、画面輝度が向上し、屋外でも見やすい表示を実現する。さらに、高強度アルミ合金フレームを採用し、耐衝撃性・耐変形性を大幅に向上している。

新たに追加されたサブボタンと最適化されたクラウン設計により、より快適で直感的な操作性を実現。左右どちらの手首に装着しても、ウォッチフェイスが自動で見やすい向きに調整され、ワークアウト中のクラウン誤操作を軽減する。さらに、サブボタンによるショートカット操作にも対応している。

装着状態に応じて、最も強い信号を受信できるアンテナを自動選択する。安定した接続と高精度な測位を実現し、スムーズな移動をサポートする。高精度GNSSチップを搭載し、複雑な地形でも安定して測位できる。屋外でのあらゆる動きを正確に記録することができる。

ランニングやサイクリング、ハイキングなどの動きを高精度で追跡、150種類以上のスポーツモードを搭載している。心拍数や消費エネルギーもリアルタイムでモニタリングし、日々の運動を正確に記録する。水泳中の心拍数トラッキングにも対応しており、5ATM防水でさまざまな水回りのシーンで使用できる。

Xiaomi Smart Band 10 Pro スマートウォッチ 9.7mm薄型デザイン ピンク/ブラック/シルバー

1.74インチAMOLEDディスプレイを搭載したスマートウォッチ。明るい屋外でも見やすい鮮やかな表示を実現する。最大21日間のロングバッテリーに対応している。

Xiaomi Smart Bandシリーズ最薄クラスの9.7mmボディを採用。軽量かつ手首になじむスリム設計で、通勤・仕事・睡眠時まで快適に装着できる。また高強度6M46アルミニウム合金フレームを採用し、耐久性と高級感を両立。

ランニングやウォーキング、サイクリングなど、多彩なスポーツモードに対応し、新たにトラックランニングモードも搭載している。高精度センサーにより、日々のアクティビティをより正確に記録する。また、高圧リニアモーターによる快適な振動通知、音楽操作、着信通知など便利なスマート機能も充実。

アップグレードされたPPGセンサーと新アルゴリズムにより、睡眠・心拍モニタリング精度が向上している。新たに睡眠HRV（心拍変動）分析に対応し、睡眠中のコンディションや回復状態をより詳細に把握できる。iPhone対応＆デュアルデバイス接続対応。