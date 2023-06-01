「ASUS ゲーミングモニター/ROG Strix XG32UCG」

Amazonにて、ASUSのゲーミングモニターがセール価格で販売されている。セール期間は6月22日23時59分まで（「TUF Gaming VG249QM1A」のみ6月30日23時59分まで）。

期間中、デュアルモード対応の31.5インチ4K（3,840×2,160）ゲーミングモニター「ROG Strix XG32UCG」や、リフレッシュレート180Hzの34インチWQHD（3,440×1,440）1500R曲面ゲーミングモニター「TUF Gaming VG34VQL3A」、270Hz（オーバークロック）のリフレッシュレートを備えた23.8インチフルHD（1,920×1,080）Fast IPSゲーミングモニターなどがお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

ASUS ゲーミングモニター/ROG Strix XG32UCG

【Amazon.co.jp限定】ASUS ゲーミングモニター TUF Gaming VG34VQL3A