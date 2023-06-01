Acer Predator M.2 SSD 4TB GM7000 DRAMキャッシュ搭載 NVMe 2280 PCIe Gen4×4 超高速

AmazonにてAcerのM.2 SSD「Predator」シリーズが特別価格で販売されている。期間は6月22日23時59分まで。

対象商品には、Gen4×4超高速モデル「GM6」や「GM7」、「GM7000」及びヒートシンクモデルなど、PS5対応のGen4 SSD各種がラインナップされている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

Acer Predator M.2 SSD 4TB「GM6」NVMe2.0 2280 PCIe Gen4×4

Gen 4×4 NVMe コントローラと3D QLC NANDが搭載されたM.2 SSD。最大7,200MB/sの読み取り速度、6,200MB/sの書き込み速度で、ゲームのロード時間を短縮し、大容量データの転送もスムーズに行なえる。

ゲームやアプリの起動はもちろん、ストリーミング配信やキャプチャもスムーズにこなせる圧倒的な応答性を実現。高パフォーマンスなデスクトップPC・ノートPCに最適で、ワークフローを飛躍的に向上させる。

また高度な複合電源IC（PMIC）を搭載しており、エネルギーを最適に分配することで消費電力を抑え、SSDの寿命を延ばす。さらに、薄型（0.5mm）グラフェン放熱パッドにより、長時間のゲームプレイや動画編集でも発熱を抑え、パフォーマンスの低下を防ぐ。

高性能SSD向けに開発された多機能管理ソフト「Biwin Intelligence」が付属し、データバックアップ、クローン作成、システム復元、S.M.A.R.T.、エラー診断など、さらに幅広い機能を備え、SSDの管理を簡単かつ効率的に行なうことができる。

Acer Predator GM7000 ヒートシンクモデル M.2 SSD 2TB PS5/PS5 Pro動作確認済み 内蔵SSD

本商品は、Gen 4×4 NVMe コントローラと3D TLC NANDに基づいて設計されたヒートシンクモデルのM.2 SSD。最大読み取り速度が7400MB/s、最大書き込み速度が6700MB/sに達しており、PS5/PS5 Proをはじめとするゲーム機とゲーミングPCの最高のパフォーマンスを引き出すことができる。超高速かつ安定感のあるパフォーマンスを提供し、ゲームやアプリケーションのロード時間から、ストリーミングやキャプチャまで、システム全体の応答性が大幅に向上する。

「GM7000」超高速SSD専用に設計されたヒートシンクは、放熱性が大幅に向上。通常のSSDよりも動作中の温度を約25%下げることができ、効率的に放熱する。本体が発熱しやすいPS5の容量増設にも適している。

本商品に搭載されたDRAMキャッシュは、データマップなどの頻繁にアクセスするデータを、DRAMへ一時的に格納することで、DRAMレスのSSDよりも処理速度が大幅に向上する。また、NANDへ頻繁に書き込みする必要もないため、耐久性もDRAMレスのSSDより高くなっている。