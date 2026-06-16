セガは、「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」35周年プロジェクトの一環として、人工DNAを封入した「SONIC THE HEDGEHOG DNA FIGURE」を制作したことを発表した。6月23日より渋谷PARCO 6階「SEGA STORE TOKYO」にて期間限定で展示される。

【画像あり】ソニックを分析してDNAを制作、フィギュア内部に

1991年の誕生以来、ソニックは「青い身体」「音速で走る超スピード」「冒険心」「自由でクールな性格」といった個性で世界中のファンに親しまれてきた。本企画では、これら35年間で積み上げられたソニックの特徴を“生命の設計図”として再定義し、最先端のアートとテクノロジーを融合させてDNAとして具現化したという。

ソニックの身体的特徴や性格、能力を一つひとつ読み解いてDNAとして設計・合成し、等身大フィギュアの内部に実際に封入。カオスエメラルドに封入されたDNAが、ソニックの胸元で浮遊するように配置されており、キャラクターの存在をよりリアルに感じられる展示となっている。

DNAフィギュアは、キャラクターやIPが持つ特徴をもとにDNAを設計・合成し、フィギュア内部に封入することで「存在そのもの」を表現する新たなフィギュアだ。

従来のフィギュアが造形や彩色によってキャラクターの姿を立体化してきたのに対し、DNAフィギュアは“存在の個性”をDNAとして表現する点が特徴となっている。合成されたDNAは、特殊な保護カプセルとともにフィギュア内部へ封入される。

今回の「SONIC THE HEDGEHOG DNA FIGURE」には、「青い身体」「音速で走れる能力」「ブースト能力（超加速）」「自由でクールな性格」「冒険好き／じっとしていられない」「体を丸めてスピンできる」「泳ぐことができない」といった特徴が反映されている。

「SEGA STORE TOKYO」では、フィギュアの展示に加え、ソニックのDNA設計図を紹介するパネルも設置予定。

あわせて、本企画の世界観を表現したコンセプトムービーも公開されており、ソニックの特徴をもとに設計・合成されたDNAや、フィギュアが誕生するまでの過程を実写とCGを組み合わせた演出で表現している。コンセプトムービーは「SEGA STORE TOKYO」でも上映予定となっている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）