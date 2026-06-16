LUNA SEA真矢さん追悼特集『リズム＆ドラム・マガジン』発売 メンバーや関係者の証言で“太陽のドラマー”の歩み振り返る
ドラム専門雑誌『リズム＆ドラム・マガジン 2026年7月号』が16日に発売された。同号では、2月17日に亡くなったLUNA SEAのドラマー・真矢さんの追悼特集が展開される。
【写真】数々の写真やドラムも…『真矢さん お別れ会』の模様
「すべてを照らした、太陽のドラマー逝く」と題した追悼特集は全60ページ。LUNA SEAのドラマーとして長年にわたりバンドの核を担ってきた真矢さんの歩みや、音楽、ドラム・シーンに残した影響を改めて検証する。
過去の『ドラム・マガジン』に掲載されたアーカイヴ素材を生かしつつ、LUNA SEAのメンバーであるSUGIZO、J、INORAN、RYUICHIをはじめ、淳士、そうる透、林立夫、沼澤尚、村石雅行、TOSHI NAGAI、LEVIN、Shinya、SATOKO、ピエール中野ら関係者の証言を掲載。機材やサウンドの変遷なども含め、多角的な視点からドラマーとしての実像に迫る。
そのほか、誌上ドラム・コンテストをはじめ、多彩な特集や連載を掲載する。
【写真】数々の写真やドラムも…『真矢さん お別れ会』の模様
「すべてを照らした、太陽のドラマー逝く」と題した追悼特集は全60ページ。LUNA SEAのドラマーとして長年にわたりバンドの核を担ってきた真矢さんの歩みや、音楽、ドラム・シーンに残した影響を改めて検証する。
そのほか、誌上ドラム・コンテストをはじめ、多彩な特集や連載を掲載する。