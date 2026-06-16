バイオリニストでタレントの高嶋ちさ子が１６日放送のテレビ朝日系特番「プラチナファミリー ３時間ＳＰ 高嶋ちさ子をつくった高嶋家大集合ＳＰ」（午後７時）に出演。父・弘之さんとの番組初共演を果たした。

スタジオでいきなり「僕の歴史を３時間で語ろうなんてね…。誰がプロデューサーか知らないけどね」と言い放ち、高嶋を「やめてよ！ （スタジオが）ザワついちゃってるよ！」と絶叫させた弘之さん。

レコード会社・東芝音楽工業（現ユニバーサルミュージック）時代、ビートルズを日本に広めた音楽プロデューサーとして知られる弘之さん。ビートルズの日本担当初代ディレクターとして「抱きしめたい」「涙の乗車券」「ノルウェイの森」などの邦題の名付け親だったことも明かされた。

「当時は日本にイギリスの音楽のマーケットがなくて、ビートルズの前は全く売れなかった」と振り返った弘之さん。自ら「詐欺みたいなもの」と振り返った「マッシュルームカットをビートルズカットとして流行しているように見せかける」「ビートルズが来ていた襟なしスーツを社員に着せて都会で流行っているように見せかける」「レコードの売り上げ速報を捏造（ねつぞう）する」などの“すれすれ”の手法でビートルズの日本での人気を作り上げたことも番組の取材に明かした。

俳優・小手伸也が弘之さんを演じた、これらのすれすれ手法の再現ＶＴＲを見た高嶋は「ヤバいって！ お父さん。インチキだよ」と悲鳴をあげていた。