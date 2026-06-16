6月16日は「和菓子の日」東京に“全国選りすぐりの和菓子”が集結「食べても全然カロリーない」涼しげ＆常識を超えたものも！
きょうは「和菓子の日」。伊勢丹新宿店に、全国“選りすぐり和菓子”が集結しました。
きょう、6月16日は…
50代
「和菓子の日ということで、どんな和菓子があるのかなと思って」
そう、「和菓子の日」。都内の百貨店ではきょう、和菓子フェスがスタート！イベント会場には、全国選りすぐり14店舗が自慢の和菓子を販売していました。
来月で80歳
「もうルンルンです」
Nスタ
「平日にもかかわらず、すごい行列ができています」
注目は、暑〜い今の時期にピッタリな涼しげな和菓子です。大正3年創業の老舗が手がけるスイーツは、カラフルな寒天が見た目にも楽しめます。しかも！
50代
「食べても全然カロリーないと思うと、ちょっとほっとした気分」
こちらは、一見、普通の「羊羹」に見えますが、なんと「燻す」という製法を用いた黒糖羊羹です。燻煙の香りと、さわやかなレモンの寒天との組み合わせは…
Nスタ
「燻製されたあんこがとっても大人な味です」
日本のお菓子という常識を超えた和菓子も！それが、揚げたてのおかきに、たーっぷりとパルミジャーノレッジャーノ、さらにトリュフをのせた贅沢な逸品です。
50代
「友達を呼んで『和菓子の日で買って来たよ』と言って、みなさんで食べられたら楽しいかな」
このイベントは今月22日までです。