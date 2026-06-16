本日6月16日（火）24時34分放送の日本テレビ系音楽番組「夜の音 -TOKYO MIDNIGHT MUSIC-」。今夜の放送には、ボーイズグループ・NCT 127のYUTAが登場！

東方神起や少女時代を輩出した名門・SMエンタテインメント初の日本人アーティストであり、NCT 127のメンバーとして活躍するYUTA。インスタグラムのフォロワー数は850万人超え。世界が注目するアーティストの知られざる過去と、さらなる高みを目指す“今”を徹底解剖する。

◆「素直に喜べなかった」デビュー当時の意外な心境を激白

2016年に韓国でデビューしたNCT 127。代表曲『Sticker』はアメリカビルボードの4つのチャートで1位を獲得。2024年には東京、大阪、名古屋の3大ドームツアーを敢行し、昨年はアメリカ・ロサンゼルスやカナダ・トロントなど14都市を巡るワールドツアーも開催。

さらに、2年前から始めたソロ活動ではNCT 127とはひと味違う本格的なロックでファンを魅了し、大谷翔平や井上尚弥も名を連ねたことがあるForbes JAPANの「世界を変える30歳未満」の30人にも選出された。まさに今、世界中が熱い視線を向けるアーティスト・YUTA。

大阪出身のYUTAが韓国に渡ったのは2012年。当時16歳だったYUTAは、なぜ韓国で活動を始めようと思ったのか？「東方神起先輩が当時すごくはやってて。そのダンスと歌を見てすごくかっこいいなと思ったのがきっかけ。当時、雑誌の後ろとかに『ここでオーディションやってます』というのがよくあったので、学校が終わってよく見に行ってました」。

ちょうどその頃、SMエンタテインメントが日本で初めてグローバルオーディションを開催。そこに歌もダンスも全く未経験のまま参加したYUTAは、数万人の候補者の中から見事に合格を勝ち取った。しかし「オーディションを受けることを家族に言ってなかった」と、家族や友人にはすべて事後報告。YUTAの韓国行きを知った両親の反応や、練習生時代の過酷な日々を振り返るほか、デビューが決まった瞬間の意外な心境を告白。「素直に喜べなかった」。NCTのメンバーとして華々しくデビューすることになったその裏で、YUTAが抱えていた不安と葛藤とは？

さらに、デビュー後も苦悩の日々が続き「実際にマネージャーさんに『俺もうできないです』って言いにいったこともあった」と、引退を考えるほど追い込まれた時期があったと激白。そんな中、「一緒に話をしていると涙が出てきて…。会ってなかったら辞めたかもしれない」とYUTAの人生を救ってくれた、あるアーティストとの出会いを振り返る。

◆新曲『PLAY BACK』をテレビ初披露！Snow Man佐久間大介からSPメッセージも！

活躍の場を世界に広げていくNCT 127。一方、YUTA自身は2年前からソロ活動を開始。もともとロックをやりたかったYUTAが影響を受けたのが、L’Arc〜en〜Cielのボーカル・HYDE。韓国で一緒に食事をするなど普段から親交のある2人。YUTAがHYDEをリスペクトするワケや、「HYDEさんは韓国のおばちゃんによく怒られてる」と、HYDEのおちゃめなエピソードを明かすひと幕も。

2022年からは俳優業にも挑戦。影響を受けた俳優として、今年3月公開の映画『スペシャルズ』でも共演したベテラン俳優・小沢仁志とのエピソードを明かすほか、同映画で主演を務めたSnow Man・佐久間大介からスペシャルメッセージが到着。佐久間も「知れば知るほど沼りやすい男」とハマってしまうYUTAの魅力とは？

このほか、グループでの活動とは違うソロ活動の難しさや、ロックに懸ける思い、アーティストとして届けたいもの…さらに、これからの目標や、最近衝撃を受けたアーティストなど、YUTAの“今”を徹底解剖！

スタジオライブでは、新曲『PLAY BACK』をテレビ初披露。HYDEのMVやライブ演出も手掛ける映像ディレクター・山口実果が演出に参加。楽曲の疾走感を表現した圧巻のライティングは必見。ソロデビューとなったアルバムのリード曲で、iTunesソングチャートにて11カ国で1位に輝いた『Off The Mask』も披露する。