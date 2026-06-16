好きなのに、一緒にいると苦しくなってしまった…突然13.5cmになった恋人との生活を通して描かれる、「支える愛」の葛藤と現実【書評】

好きなのに、一緒にいると苦しくなってしまった…突然13.5cmになった恋人との生活を通して描かれる、「支える愛」の葛藤と現実【書評】