『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』公開記念グッズが7月10日より順次発売！　限定マスコットやルームライトなど

7月24日に全国公開される『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』の公開を記念したグッズが、7月10日より順次発売される。

【写真】映画のキーアイテムも？ 『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』グッズラインナップ

本商品の販売はちいかわ公式WEB SHOP「ちいかわマーケット」、全国のちいかわ公式グッズショップ「ちいかわらんど」、映画ちいかわ 人魚の島のひみつ POP UP STORE、映画ちいかわ POPUP in TOHOシネマズなどで行われる。

グッズラインナップにはマスコット各種（1,540円～2,420円）、ぬいぐるみ（3,190円～3,410円）、アクセサリーポーチ（2,750円）、お守り（770円）、ポーチ（2,200円）、リゾートバッグ（4,400円）、ビーズストラップ（1,320円）、アクリルチャーム（1,320円）、グラス（1,980円）、タオル（1,320円）、クリアファイル（440円）、ステッカー（440円）、ミニソフビフィギュア（550円～5,500円）、キーホルダー（1,320円）、LEDルームライト（6,600円）などが揃う。

あわせて、購入金額に応じた3種のノベルティも用意される。8,800円（税込）以上の購入で「おかおバッジ（全4種）」がランダムで1個、2,200円（税込）の購入ごとに「トレーディングカード（全6種）」がランダムで1枚、3,300円（税込）以上の購入で「ミニうきわ（全1種）」が1個プレゼントされる。いずれも配布開始日は7月10日。

「ちいかわ」はイラストレーター・ナガノが描くSNS発の漫画作品。ちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる日々の物語が描かれる。『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』は、招待状をきっかけに島合宿へ向かったちいかわたちを描く作品。「特別な島へご招待」と書かれたチラシの誘い文句に釣られた一行は島へ向かいーー。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）