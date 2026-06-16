漫才コンビ、ブラックマヨネーズ吉田敬（52）が16日、フジ系「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。日本時間15日に行われた、ワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグの日本代表の初戦となったオランダ戦のテレビ観戦に言及した。

試合は15日早朝に行われたが、吉田は「僕も、月曜日仕事でしたけど、前半まで見てしまいました」と報告。

試合が動いたのは後半のため、MCのフリーアナウンサー青木源太（43）が「後半が面白かったんだけどな、あのゲーム」と言うと、吉田は「前半を見て、『あ、もう大丈夫だな』と。とにかく月曜仕事あったから」と判断したことを明かした。

その後の仕事に影響がなかったかを問われ、吉田が「それがないから、前半で寝たんです」とポロリと打ち明け、青木が「えっ、前半で寝た？」と驚く。

スタジオ中から、前半だけ見た後に寝てしまったことを総ツッコミされ、吉田は「どれだけ酒飲みながら見てたと思うんですか！」と“逆ギレ”で笑いを誘った。

一方、元NHK政治部記者でジャーナリストの岩田明子氏は、吉田とは逆に後半だけ見たことを明かし、「（日本がリードされていたので）『あっ、なんだ』と思ったんですけど、得点したから、ちょうどいいところで起きて見た」と笑顔。

これに、吉田は「前半しか見てない人間と、後半しか見てない人間は同じですからね！ 罪の重さは同じですよ」と主張して笑わせていた。