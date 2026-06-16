ノルウェー・エアシャトル（ノルウェイジアン）は、北欧最大手のレジャー旅行会社グループ、Nordic Leisure Travel Group（NLTG）の買収に合意した。

取得総額は約79億4,000万スウェーデンクローナで、現金35億スウェーデンクローナと株式3億株で取得する。NLTGの現オーナーは買収完了後、ノルウェー・エアシャトルの主要株主となる。買収には当局の承認が必要で、今年後半の完了を見込む。

NLTGは、ノルウェーとスウェーデンの「Ving」、デンマークの「Spies」、フィンランドの「Tjäreborg」、「Globetrotter」などのブランドを持つ北欧最大手のレジャー旅行会社グループで、スペインやギリシャ、キプロス、タイ、トルコなどに収益性の高い自社コンセプトホテル26軒を運営する。傘下のサンクラス航空はエアバス機12機を運航する。

これにより、航空機約160機と旅行、ホテル事業を合わせて年間3,000万人が利用する、北欧最大の一貫型旅行グループになるとしている。買収完了後の営業収入は約50％増加し、2027年にはシナジー効果とコスト削減によって、営業利益率を前年比2％改善できるとしている。