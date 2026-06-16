MAPPA、レゼ描く15周年キービジュアル解禁 19日に『呪術廻戦』『チェンソーマン』など新情報の発表会実施
MAPPAは16日、MAPPA設立15周年を記念した「MAPPA15周年キービジュアル ―劇場版『チェンソーマン レゼ篇』ver―」を公開した。
【画像】チェンソーマン、呪術廻戦など…MAPPA新情報発表の告知ビジュアル
公開された「MAPPA15周年キービジュアル ―劇場版『チェンソーマン レゼ篇』ver―」は、薄暗い路地裏から、光の射す先へ向かって進んでいくレゼを描いた、描き下ろしビジュアル。弾むような足取りで歩みを進めるレゼ。目線の先に広がる、景色を思い描きたくなる一枚となっている。
制作経緯について担当者は「日頃より作品を応援してくださる皆さまへの感謝を込めて、15周年という節目を彩るビジュアルとして制作いたしました」と説明。今回のビジュアルは第1弾で、「MAPPA15周年キービジュアル」は全3弾を予定しており、「今後も描き下ろしビジュアルを順次公開してまいります。続報をお楽しみにお待ちください」と呼びかけた。
また、15周年プロジェクトとして、「MAPPA15周年記念 ラインナップ発表会」を19日20時に公式YouTubeチャンネルにて公開。ナビゲーターを津田健次郎、ナレーターを三石琴乃が担当し、MAPPA制作作品の「新情報解禁」に加え、キャスト出演の「スペシャルコーナー」や、初解禁となる「新プロジェクトの発表」、PEOPLE 1の書き下ろしとなる楽曲『生活』にのせたMAPPA制作による【MAPPA 15th Anniversary Movie】を初公開。さらに豪華アーティストからのメッセージなど、見どころ満載の内容でお届けする。
主なラインナップ作品は『呪術廻戦』『チェンソーマン』『らんま1／2』『忘却バッテリー』などとなっている。
【画像】チェンソーマン、呪術廻戦など…MAPPA新情報発表の告知ビジュアル
公開された「MAPPA15周年キービジュアル ―劇場版『チェンソーマン レゼ篇』ver―」は、薄暗い路地裏から、光の射す先へ向かって進んでいくレゼを描いた、描き下ろしビジュアル。弾むような足取りで歩みを進めるレゼ。目線の先に広がる、景色を思い描きたくなる一枚となっている。
また、15周年プロジェクトとして、「MAPPA15周年記念 ラインナップ発表会」を19日20時に公式YouTubeチャンネルにて公開。ナビゲーターを津田健次郎、ナレーターを三石琴乃が担当し、MAPPA制作作品の「新情報解禁」に加え、キャスト出演の「スペシャルコーナー」や、初解禁となる「新プロジェクトの発表」、PEOPLE 1の書き下ろしとなる楽曲『生活』にのせたMAPPA制作による【MAPPA 15th Anniversary Movie】を初公開。さらに豪華アーティストからのメッセージなど、見どころ満載の内容でお届けする。
主なラインナップ作品は『呪術廻戦』『チェンソーマン』『らんま1／2』『忘却バッテリー』などとなっている。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優