渡辺翔太をラウール＆阿部亮平が奪い合う（!?）Snow Manの最新投稿に「なにこれw」「吹き出した」「しょっぴーかわいい」「自由すぎる」「ツッコミどころありすぎ」と大反響

【動画】渡辺翔太＆ラウール＆阿部亮平が登場する最新投稿／Snow Manメンバーのわちゃわちゃ投稿

Snow Manの公式YouTubeチャンネルにてショート動画が公開され、話題を集めている。

■渡辺翔太を巡る“三角関係”を予感させるストーリー

公開された動画では、ロングヘアのウィッグとセーラー服風の衣装を着用した渡辺翔太が登場。“ごく普通の女の子”として物語の中心人物を演じている。

一方、ラウールは白シャツにデニムパンツを合わせた爽やかなスタイル、阿部亮平はダークカラーのセットアップにメガネを頭に乗せた大人っぽい装いで、ふたりは“御曹司”役を演じている。

動画では、渡辺に対して阿部が「じゃあその普通ちょっと見せてよ」、ラウールが「報酬なら出す」と声をかける場面も。さらに、別室に移動するとラウールが包丁できゅうりを切り始め、渡辺が「危ない」と手を添えるシーンも映し出されるなど、三角関係を予感させる内容となっている。

ラストには『ドラマ 貧乏ですが、恋は贅沢です』のタイトルも表示された。

ファンからは「なにこれw」「吹き出した」「公式かどうか疑った」「シリーズ化してほしい」「今期最高のドラマがはじまったかも」「自由すぎる」「しょっぴーかわいい」「3人とも癖強くて面白すぎる」「ニヤニヤが止まらない」「ツッコミどころありすぎ」といった声が寄せられている。

なお、動画内では6月17日17時からの配信も告知されており、どのようなストーリーが展開されるのか期待が高まっている。