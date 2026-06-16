HANA、ほしいもの発表「おしゃれな女性になろうかなと」 JISOOに総ツッコみ「JISOOすぎる」
7人組ガールズグループ・HANA（CHIKA、NAOKO、JISOO、YURI、MOMOKA、KOHARU、MAHINA）が16日、都内で行われたAmazon『プライムデー』記者発表会に登壇。『プライムデー』にほしいものを発表した。
【全体ショット】カラフルな衣装で登場したHANA
HANAは、同社サービスに関するビンゴを成功し、ほしいものとしてあげていたものをプレゼントしてもらえることに。MOMOKAは「キッチンをお片付けしたら、スペースができまして。おうちカフェを。本を読みながらコーヒーを飲むおしゃれな女性になろうかなと思って」と話し、コーヒーメーカーと製氷マシーンを挙げた。
KOHARUは天然木木製トングと美顔器。「ものすごく食べるので、トングやカトラリーをそろえるのが好きなんです。（家の雰囲気的に）木の商品に注目しています。これをもらいたいです」とおねだりした。
続いて、JISOOが、衣類スチーマーと移動式スマートモニターを希望すると、メンバーがそろって「JISOOすぎる！」と反応。「メンバーのみんなはよく知っていると思うのですが、洋服が汚れたり、しわがついたりするのが苦手で。スチーマーを買わないと思っていたのに買えてなくて、しわが付いた服が眠っているんです。やっと着られるようになります」と声を弾ませた。
NAOKOは、LED小型プロジェクターとロボット掃除機。「プロジェクターを持っているメンバーが多くて、おうちに遊びに行ったときにいいなって思って。私もおうちをすごいことにしようと思いました。ホームシアターやりたいです」と熱望。CHIKAもロボット型掃除機と50V型4K液晶TVを挙げ、「掃除が苦手なのですが、唯一気合が入るのが深夜なんです。深夜は、掃除機がかけられないので、お家を出たらこの子が全部やってくれるなら、じゃあお願いしますって」とロボット型掃除機への思いを語った。
さらに、YURIはボール型LEDライトとスマートフォンを希望し、ボール型LEDライトについて「丸いのがかわいいのと、間接照明だけで過ごすことが多く、暗いお部屋が好きなので、この子も仲間入りさせようかなと」と理由を説明した。
MAHINAは、たこ焼き機付きホットプレートと美顔器を熱望。「たこ焼き機がついているんです。これはすごくいいと思いました。最近、自炊を頑張っていて、HANAの皆でホットケーキとかペッパーライスとか、いろいろしたいな」と想像をふくらませると、NAOKOが「しようね！たこ焼きは関西なのでお任せあれです」とノリノリだった。
Amazonは、プライム会員限定のビッグセール『プライムデー』を7月10日深夜0時から13日午後11時59分までの4日間にわたって、開催する。HANAが出演するCM「ワクワク広がる」篇は、23日から特設ページ、7月3日から全国のテレビで放映されるほか、ウェブやSNSなど各種媒体でも順次公開される。
【全体ショット】カラフルな衣装で登場したHANA
HANAは、同社サービスに関するビンゴを成功し、ほしいものとしてあげていたものをプレゼントしてもらえることに。MOMOKAは「キッチンをお片付けしたら、スペースができまして。おうちカフェを。本を読みながらコーヒーを飲むおしゃれな女性になろうかなと思って」と話し、コーヒーメーカーと製氷マシーンを挙げた。
続いて、JISOOが、衣類スチーマーと移動式スマートモニターを希望すると、メンバーがそろって「JISOOすぎる！」と反応。「メンバーのみんなはよく知っていると思うのですが、洋服が汚れたり、しわがついたりするのが苦手で。スチーマーを買わないと思っていたのに買えてなくて、しわが付いた服が眠っているんです。やっと着られるようになります」と声を弾ませた。
NAOKOは、LED小型プロジェクターとロボット掃除機。「プロジェクターを持っているメンバーが多くて、おうちに遊びに行ったときにいいなって思って。私もおうちをすごいことにしようと思いました。ホームシアターやりたいです」と熱望。CHIKAもロボット型掃除機と50V型4K液晶TVを挙げ、「掃除が苦手なのですが、唯一気合が入るのが深夜なんです。深夜は、掃除機がかけられないので、お家を出たらこの子が全部やってくれるなら、じゃあお願いしますって」とロボット型掃除機への思いを語った。
さらに、YURIはボール型LEDライトとスマートフォンを希望し、ボール型LEDライトについて「丸いのがかわいいのと、間接照明だけで過ごすことが多く、暗いお部屋が好きなので、この子も仲間入りさせようかなと」と理由を説明した。
MAHINAは、たこ焼き機付きホットプレートと美顔器を熱望。「たこ焼き機がついているんです。これはすごくいいと思いました。最近、自炊を頑張っていて、HANAの皆でホットケーキとかペッパーライスとか、いろいろしたいな」と想像をふくらませると、NAOKOが「しようね！たこ焼きは関西なのでお任せあれです」とノリノリだった。
Amazonは、プライム会員限定のビッグセール『プライムデー』を7月10日深夜0時から13日午後11時59分までの4日間にわたって、開催する。HANAが出演するCM「ワクワク広がる」篇は、23日から特設ページ、7月3日から全国のテレビで放映されるほか、ウェブやSNSなど各種媒体でも順次公開される。