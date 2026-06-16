W杯帯同で再会した湘南時代の教え子たち…U-19日本代表・山口智監督の“指導者冥利”「ジュンやマチが教えてくれている」

W杯帯同で再会した湘南時代の教え子たち…U-19日本代表・山口智監督の“指導者冥利”「ジュンやマチが教えてくれている」