シャープは16日、Androidスマートフォンの新機種「AQUOS R11」と、同社初のスマートウォッチ「からだメイト Watch」とスマートリング「からだメイト Ring」を発表した。

「AQUOS R11」は、NTTドコモとソフトバンクから発売される（12GB＋256GB）ほか、SIMフリーモデル（12GB＋512GB）も展開される。

同社ECサイトでの価格は、「AQUOS R11」が16万3900円（SIMフリーモデル）、「からだメイト Watch」が5万9400円、「からだメイト Ring」が4万1800円。

シャープ直販価格 AQUOS R11：16万3900円（SIMフリーモデル、12GB＋512GB） からだメイト Watch：5万9400円 からだメイト Ring：4万1800円

本稿では、説明会で展示されていた同社新製品の特徴を写真を中心にご紹介していく。

AQUOS R11

左から、アイボリー、テラコッタ、ネイビーの3色をラインアップ

大きさは約156mm×74mm×8.9mm、重さは約195g。先代モデル（AQUOS R10）と比較して、厚さが-1mm、重さが-2gと軽量化されている。ディスプレイは約6.5インチのPro IGZO OLED（1080×2340）、チップセットは「Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4」を搭載している。

メモリーとストレージの組み合わせは、キャリアモデルが12GB＋256GB、SIMフリーモデルが12GB＋512GBモデルをラインアップしている。

本体カラーは、ネイビーとアイボリー、テラコッタを用意する。

ネイビー

アイボリー

背面カメラは、上段に望遠カメラ（68mm相当）、下段左にメインカメラ（23mm相当）、下段右に超広角カメラ（13mm相当）を用意している

フロントカメラは、パンチホールデザインで配置されている

アカリウム

本体背面のカメラ部には、さまざまな色やパターンで演出される灯り「アカリウム」が用意されている。設定すると、アプリの通知や着信、アラームなどをやさしくユーザーに知らせてくれる。色は合計8色をラインアップしている。

カメラ部分で光る「アカリウム」

また、アカリウムには「くつろぎモード」が用意されている。アカリウムによる光と音の演出で気分転換できる機能で、「たきび」「せせらぎ」「こもれび」の3種類を用意している。

たきび

せせらぎ

こもれび

ホーム・デコ

ホーム・デコは、ホーム画面をユーザー自身でカスタマイズできる機能。アイコンや文字を配置できるほか、配置したアイコンや文字にアプリの起動やWebサイトへのリンクを設定できる。たとえば、推しが複数いるユーザーなら、「推しの写真をアイコンにして、それぞれのファンクラブサイトに飛ぶ」といったこともできる。

ラーメンをイメージした画面。行きつけのラーメン店の写真を撮影してアイコンにしておけば、いつでもおいしいラーメンを見られるようになる

アイコンごとにアプリやWebサイトを設定できる

スマートアウトドアビュー

ディスプレイ表示に関係する機能で、周囲の環境と表示しているコンテンツに合わせて、黒く潰れたようになってしまう箇所を調整して明るく表示してくれる。

明暗がはっきりしている写真などで、周囲が明るいと輝度を上げても見えづらい場合があるが、同機能では、輝度を調整するのではなく部分的に色を調整することで見えやすくなっている。

からだメイト Watch

スマートウォッチ「からだメイト Watch」は、同社初のスマートウォッチデバイス。ディスプレイは約1.32インチのOLED(466×466）ディスプレイを搭載する。5気圧防水とIPX8、IP6X相当の防水防塵性能を備え、ハンドソープ洗浄にも対応する。

なお、Android 14以上のデバイスとiOS 17以上のデバイスに対応しているので、AQUOSスマートフォンユーザーでなくても利用できる。

専用アプリ「からだメイト」では、「からだメイト Watch/Ring」から取得したデータが閲覧できる。有料プラン（月額600円）を契約すると、ユーザーの目標に合わせたアドバイスを「食事」「睡眠」「運動」「体調」の4つのポイントで受けられる。

摂取カロリーと水分バランスの自動測定

摂取カロリーと水分バランスの自動測定機能は、同社が提携するHEALBEの技術「FLOWテクノロジー」を活用した機能で、食事の写真を撮影したりしなくても、同機を装着しているだけで“ユーザーが吸収したカロリー量”を自動で測定し記録する。

本体の生体電気インピーダンスセンサーで、ユーザーの細胞外液の動きを測定して摂取カロリーを算出している。

水分バランス自動測定機能は、ユーザーの細胞内の液体レベルを計算し、ユーザーに合わせた“適正な水分量目安”を算出し、適正値と比較して水分補給を促すもの。

サーキットビュー

UI面では、時間にあわせてユーザーに必要な情報を先回りで表示する「サーキットビュー」機能が特徴として挙げられる。タッチ操作しなくても、時間に合わせてユーザーに必要な情報をスライドショーのように表示する。

からだメイト Ring

スマートリング「からだメイト Ring」は、加速度と心拍、血中酸素レベル用赤色/赤外線、皮膚温度のセンサーを備えており、各種バイタルデータや活動量、睡眠分析機能を備えている。重さは2.1～3.1gと軽量で、リング外側はチタニウム素材を採用、デュラテクトコーティングで高い防水性能を備えている。

バッテリー面では、1回の充電で最大14日間連続駆動できる。

1円玉3枚よりも軽い