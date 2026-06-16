女優の山粼玲奈が１６日、都内で行われたミュージカル「ピーター・パン」（７月２７日〜８月７日、東京国際フォーラムホールＣ）の製作発表会に出席した。

１９８１年に榊原郁恵が初代ピーター・パンを演じ、今年で４６年目。２０２３年から第１１代目ピーター・パンを演じる山粼は、今年で“ラストフライング”。「とってもさみしくなっちゃって。ピーターとは、これで終わりなんだ。全て出し切れるように頑張ります！」と力を込めた。

今作からフック船長役を務める内海啓貴から「裏表なくピーター・パン」と評価された山粼。会見でも役のように天真らんまんな一面をのぞかせた。観客席にいた女の子から「はじめてピーター・パンを演じたいと思った時期」を質問されると、「ミュージカルを好きになった時にどんな作品があるか、母と調べたときに『ピーター・パン』があるんだって知りました。愛媛から東京まで見に行ったのが小学３年生の頃でした」としみじみ。さらに、質問をした女の子に対し「ピーター・パンになりたい？」と逆質問。女の子がうなづくと「待っています！」と満面の笑みを浮かべた。

４年目を迎えたピーター・パン役も慣れた様子。「最初は妖精の粉のまき方が下手くそすぎて、（まき方をまとめた）妖精の粉ノートがあったほど。粉のまき方って難しいんですよ。でも、３年やると均一になってきました」と正直に明かし、会場の笑いを誘った。