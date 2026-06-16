「張雪機車」のパフォーマンス、欧州スポーツバイク愛好家の注目を集める

2026年スーパーバイク世界選手権（WSBK）のイタリア（エミリア・ロマーニャ）ラウンドにおける、WorldSSP（世界スーパースポーツ選手権）クラスのレース1が6月13日におこなわれ、中国のオートバイメーカー「張雪機車（ZXMOTO）」のフランス人ライダー、バランタン・ドゥビーズ選手が優勝し、今シーズン6回目の優勝となりました。今年の優れたパフォーマンスにより、ZXMOTOは多くの欧州スポーツバイク愛好家の注目と期待を集めています。

イタリアのスポーツバイク愛好家は、「すてきなスポーツバイクだ。一部のディテールや仕様、排気量などに関する情報をチェックしたが、本当に素晴らしい。びっくりした。中国製に関する印象は大きく変わった」と述べました。

もう一人のイタリアのスポーツバイク愛好家は「正直に言うと、こんなに近い距離で中国のバイクを見たのは初めて。私は普段レースを見ていて、スポーツバイクのファンだ。中国のバイクは本当に素晴らしい。今、中国はまさに自動車とバイクの分野のベンチマークになりつつあると思う」と語りました。

また、ギリシャからのスポーツバイク愛好家は、「わざわざ中国のオートバイのために来たのだ。多くのギリシャ人は中国のオートバイに夢中になっていて、ファンクラブも結成した」と明らかにしました。（提供/CGTN Japanese）