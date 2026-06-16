「いつ出産したかと」鈴木奈々、赤ちゃんにミルクをあげる姿を公開！ 「いいママになりそう」
「いつ出産したかと」鈴木奈々、赤ちゃんにミルクをあげる姿を公開！ 「いいママになりそう」
タレントの鈴木奈々さんは6月15日、自身のInstagramを更新。赤ちゃんとのツーショットを公開し、話題となっています。
【写真】鈴木奈々＆赤ちゃんのツーショット
「奈々ちゃんの子供も見てみたいな〜」鈴木さんは「友達の赤ちゃんにミルクをあげさせてもらった」とつづり、2枚の写真を投稿。赤ちゃんを腕でかかえながら、ミルクをあげる様子が写っています。鈴木さんはサングラスをかけていますが「#写真撮る時だけすっぴんだからサングラス」と、その理由も明かしました。
ファンからは「めっちゃ可愛い」「いつ出産したかと」「いいママになりそう」「奈々ちゃんの子供も見てみたいな〜」などの声が寄せられています。
「お兄ちゃんが車で迎えに来てくれた」5月30日の投稿では「お兄ちゃんが車で迎えに来てくれた」とつづり、兄とのツーショットを公開した鈴木さん。ファンからは「お兄ちゃんのイケメン感溢れ出てる」「迎えにくるなんてほんと仲がいいのう〜」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。(文:堀井 ユウ)
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