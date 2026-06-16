【サンキューマート：「ドラゴンボールZ」限定アイテム】 7月中旬～ 発売予定 価格：各429円

エルソニックが展開するショップ「サンキューマート」は、「ドラゴンボールZ」の限定アイテムを7月中旬より入荷次第販売開始する。価格は各429円（モバイルバッテリー10000mAhのみ3,300円）。

サンキューマートで多くの反響があったという前回に続き、新たなラインナップで「ドラゴンボールZ」限定アイテムの発売が決定。今回は「孫悟空」をはじめとした人気キャラクターたちを、描き下ろしによるオリジナルデザインと、落ち着きのあるカラーリングで表現した、ファン必見のアイテムが展開される。

「フラットポーチ」や「クルーソックス」など日常使いしやすいアイテムをはじめ、ランダム仕様の「ミニクリアケース」や「アクリルスタンド」など、コレクション性の高いアイテムまで幅広いラインナップ。いずれも落ち着いた配色を取り入れた「ドラゴンボールZ」の世界観を楽しめるデザインに仕上がっている。

なお、公式オンラインショップでは6月17日12時より先行予約の受付が開始される。

□サンキューマート「ドラゴンボールZ」限定アイテム特集ページ

アクリルスタンド、折り畳みミラー、顔隠しケース 2P、アクリル前髪クリップ、ダイカットメモ/各429円（※ステッカーはよりどり2点で429円）

トートバッグ、クッション、エコバッグ、Tシャツ/各429円

(C)バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション