東武動物公園、希少動物「アダックス」2頭が仲間入り 国内わずか3園館での飼育【22年ぶり展示再開】
東武動物公園は、北アフリカのサハラ砂漠に生息する希少動物・アダックス2頭の展示を6月15日から開始した。国内でアダックスを飼育しているのは同園を含めてわずか3園館で、同園での展示は22年ぶりとなる。
【写真】東武動物公園公式インスタグラム ホワイトタイガーなど
今回、姫路セントラルパークから搬入されたのは、オスの「イッショク」とメスの「スカーレット」の2頭。5月23日に搬入され、現在はアフリカ・サバンナエリアで公開されている。
アダックスは偶蹄目ウシ科に属するレイヨウの仲間で、野生では極めて個体数が少なく、国際自然保護連合（IUCN）のレッドリストで絶滅危惧種（CR）に分類されている。
白い体毛は強い日差しを反射し、幅広い蹄は砂地に沈みにくい構造をしているなど、過酷な砂漠環境に適応した特徴を持つ。オス、メスともにねじれた長い角を備えていることでも知られる。
同園は1981年の開園当初からアダックスを飼育しており、1983年には自然繁殖、1987年には国内初となる人工哺育に成功。これらの実績が評価され、日本動物園水族館協会から繁殖賞を受賞した。
その後、最後の飼育個体の死亡に伴い展示を終了していたが、今回22年ぶりに飼育展示を再開。これまで培ってきた飼育・繁殖技術を生かし、保全繁殖に取り組んでいく。
飼育担当者は「アダックスは乾燥した砂漠環境に適応した非常に珍しいレイヨウの仲間です。当園では過去に繁殖や国内初の人工哺育に成功した歴史があり、22年ぶりに再びアダックスを迎えることができたことを大変うれしく思います」。
「まずは新しい環境に慣れ、健康に過ごせるよう丁寧な飼育管理を行っていきます。そして将来的には繁殖にも取り組み、国内の飼育下個体群の維持や種の保存に貢献していきたいと考えています。ぜひアダックスの魅力を実際にご覧いただければ幸いです」とコメントしている。
■搬入したアダックスについて
頭数：2頭（オス1頭・メス1頭）
搬入日：2026年5月23日（姫路セントラルパークより）
名前：イッショク
性別：オス
生年月日：2021年6月23日
年齢：5歳
名前：スカーレット
性別：メス
生年月日：2020年5月2日
年齢：6歳
■公開情報
公開開始：2026年5月15日（月）より展示中
展示場所：アフリカ・サバンナエリア
※動物の体調や天候等により、展示内容を変更または中止する場合がある。
■アダックスとは
分類：偶蹄目ウシ科
生息地：北アフリカ・サハラ砂漠
保全状況：絶滅危惧種（CR）
アダックスはサハラ砂漠に生息するレイヨウの仲間で、オス・メスともにねじれた長い角を持つことが特徴。白色の体毛は強い日差しを反射し、幅広い蹄は砂地で沈みにくい構造となるなど、砂漠での生活に適応した体のつくりをしている。かつてはサハラ砂漠一帯に広く分布していたが、乱獲や生息環境の悪化などにより野生個体数は著しく減少しており、現在は世界各地の動物園や保護施設で保全繁殖が進められている。
【写真】東武動物公園公式インスタグラム ホワイトタイガーなど
今回、姫路セントラルパークから搬入されたのは、オスの「イッショク」とメスの「スカーレット」の2頭。5月23日に搬入され、現在はアフリカ・サバンナエリアで公開されている。
白い体毛は強い日差しを反射し、幅広い蹄は砂地に沈みにくい構造をしているなど、過酷な砂漠環境に適応した特徴を持つ。オス、メスともにねじれた長い角を備えていることでも知られる。
同園は1981年の開園当初からアダックスを飼育しており、1983年には自然繁殖、1987年には国内初となる人工哺育に成功。これらの実績が評価され、日本動物園水族館協会から繁殖賞を受賞した。
その後、最後の飼育個体の死亡に伴い展示を終了していたが、今回22年ぶりに飼育展示を再開。これまで培ってきた飼育・繁殖技術を生かし、保全繁殖に取り組んでいく。
飼育担当者は「アダックスは乾燥した砂漠環境に適応した非常に珍しいレイヨウの仲間です。当園では過去に繁殖や国内初の人工哺育に成功した歴史があり、22年ぶりに再びアダックスを迎えることができたことを大変うれしく思います」。
「まずは新しい環境に慣れ、健康に過ごせるよう丁寧な飼育管理を行っていきます。そして将来的には繁殖にも取り組み、国内の飼育下個体群の維持や種の保存に貢献していきたいと考えています。ぜひアダックスの魅力を実際にご覧いただければ幸いです」とコメントしている。
■搬入したアダックスについて
頭数：2頭（オス1頭・メス1頭）
搬入日：2026年5月23日（姫路セントラルパークより）
名前：イッショク
性別：オス
生年月日：2021年6月23日
年齢：5歳
名前：スカーレット
性別：メス
生年月日：2020年5月2日
年齢：6歳
■公開情報
公開開始：2026年5月15日（月）より展示中
展示場所：アフリカ・サバンナエリア
※動物の体調や天候等により、展示内容を変更または中止する場合がある。
■アダックスとは
分類：偶蹄目ウシ科
生息地：北アフリカ・サハラ砂漠
保全状況：絶滅危惧種（CR）
アダックスはサハラ砂漠に生息するレイヨウの仲間で、オス・メスともにねじれた長い角を持つことが特徴。白色の体毛は強い日差しを反射し、幅広い蹄は砂地で沈みにくい構造となるなど、砂漠での生活に適応した体のつくりをしている。かつてはサハラ砂漠一帯に広く分布していたが、乱獲や生息環境の悪化などにより野生個体数は著しく減少しており、現在は世界各地の動物園や保護施設で保全繁殖が進められている。