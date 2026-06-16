『キャプテン翼』世界巡回アート展開催へ 描き下ろし新作は「世界平和」
漫画『キャプテン翼』の世界巡回アート展「キャプテン翼 ONE WORLD ONE TEAM Art Exhibition 2026-」が開催されることが決定した。第1弾として、サンフランシスコ展が開催となり、ニューヨーク展は7月17日より開催。あわせてニューヨーク展に関連し、世界に1点の作品「No.001 Captain Tsubasa」を対象としたウェブオークションを実施する。
【画像】世界平和テーマ！展示される『キャプテン翼』描き下ろし新作イラスト
展示会は「世界平和と調和」をテーマに、『キャプテン翼』の魅力や歴史が詰まったアート作品を世界へお届け。原作者・高橋陽一の描き下ろし作品に加え、GAAATオリジナルプロダクト「メタルキャンバスアート」の作品が数多く展示される。
描き下ろし新作は「世界平和」をテーマに、試合後に互いを認め合えるスポーツの美しい瞬間を一枚に集約した作品。また、サッカーが11人で戦うスポーツであることと、当該作品が世界11点で展開されることに合わせ、描かれる人物も11人に絞って構成させた。
また、7月1日〜7月21日に世界に1点のみの作品「No.001 Captain Tsubasa」を対象として、ウェブオークション販売を実施。会場展示に加え、オンラインでも購入機会を設け、オークションの実施条件・参加方法等の詳細は後日発表される。
■サンフランシスコ展開催概要
会期： 2026年6月21日（日）まで開催
会場：GCS Agency
■ ニューヨーク展開催概要
会期：2026年7月17日（金）〜 2026年7月21日（火）
会場：Jutta Gallery
展示会は「世界平和と調和」をテーマに、『キャプテン翼』の魅力や歴史が詰まったアート作品を世界へお届け。原作者・高橋陽一の描き下ろし作品に加え、GAAATオリジナルプロダクト「メタルキャンバスアート」の作品が数多く展示される。
描き下ろし新作は「世界平和」をテーマに、試合後に互いを認め合えるスポーツの美しい瞬間を一枚に集約した作品。また、サッカーが11人で戦うスポーツであることと、当該作品が世界11点で展開されることに合わせ、描かれる人物も11人に絞って構成させた。
また、7月1日〜7月21日に世界に1点のみの作品「No.001 Captain Tsubasa」を対象として、ウェブオークション販売を実施。会場展示に加え、オンラインでも購入機会を設け、オークションの実施条件・参加方法等の詳細は後日発表される。
■サンフランシスコ展開催概要
会期： 2026年6月21日（日）まで開催
会場：GCS Agency
■ ニューヨーク展開催概要
会期：2026年7月17日（金）〜 2026年7月21日（火）
会場：Jutta Gallery
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