【PlayStation Official Licensed POP UP STORE by GRAPHT】 開催期間：6月16日～6月29日 開催場所：JR新宿駅 南改札内「新宿ベース」

MSYのブランド「GRAPHT」は、「PlayStation Official Licensed POP UP STORE by GRAPHT」（以下、「POP UP STORE in JR新宿駅」）を6月16日から6月29日までJR新宿駅南改札内「新宿ベース」で開催する。

「POP UP STORE in JR新宿駅」では、「どこでもいっしょ」や「ASTRO BOT」、「PATAPON」、「Bloodborne」、「Ghost of Yōtei」など、「PlayStation」のゲームやハードから着想を得たアパレルや雑貨が販売される。

さらに、「サルゲッチュ」からは、Tシャツ、タンブラー、マグカップ、刺繍ステッカー、トレーディングアクリルキーホルダーなど、ピポサルを身近に取り入れて楽しめる新作アイテムが登場する。

また、GRAPHT公式ECサイト（GRAPHT OFFICIAL STORE）では、これら新作アイテムの予約販売が開始されている。

「PlayStation Official Licensed POP UP STORE by GRAPHT」開催概要

開催期間：6月16日（火）～6月29日（月）

開催場所：JR新宿駅 南改札内「新宿ベース」

営業時間：10時～21時（※初日13時オープン、最終日16時クローズ）

・購入特典や記念スタンプなど、会場限定の企画も用意されている。

※開催日程、販売製品、特典内容は、予告なく変更となる場合がございます。

※店舗の詳細・最新情報につきましては、GRAPHT OFFICIAL STORE 公式X（@GRAPHTSTORE）にてお知らせいたします。

「サルゲッチュ」新作アイテム

サルゲッチュ 刺繍Tシャツ ゲッチュ（M / L / XL）

価格：5,500円

□商品ページ

新作刺繍ステッカー（サッカー / ラグビー）

価格：各1,320円

□商品ページ

使用イメージ

サルゲッチュ タンブラー シルエット（450ml）

価格：3,850円

□商品ページ

サルゲッチュ マグカップ サルだらけ（370ml）

価格：1,980円

□商品ページ

サルゲッチュ トレーディングアクリルキーホルダー vol.3 全6種

価格：各990円、BOX5,940円

□サルゲッチュ トレーディングアクリルキーホルダー vol.3 全6種（BOX）商品ページ

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※GRAPHT ECサイトはBOX販売のみとなります。

ASTRO BOT トレーディングアクリルキーホルダー vol.3 全8種

価格：各990円、BOX7,920円

□ASTRO BOT トレーディングアクリルキーホルダー vol.3 全8種（BOX）商品ページ

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※GRAPHT ECサイトはBOX販売のみとなります。

販売情報

販売店舗

GRAPHT ECサイト（GRAPHT OFFICIAL STORE）

・予約開始：6月16日（火）11時～

□「GRAPHT ECサイト（GRAPHT OFFICIAL STORE）」

「PlayStation Official Licensed POP UP STORE by GRAPHT in JR新宿駅」

・販売開始：6月16日（火）

□「PlayStation Official Licensed POP UP STORE by GRAPHT in 新宿駅」

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Astro Bot, Bloodborne and Ghost of Yotei are trademarks of Sony Interactive Entertainment.

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