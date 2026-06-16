【アーケードアーカイブス スペースサイクロン】 6月18日 配信予定 価格： 837円（PS4版） 838円（Switch版） 【アーケードアーカイブス2 スペースサイクロン】 6月18日 配信予定 価格： 1,100円（PS5/Xbox Series X|S/Switch2版） プレイ人数：1～2人

ハムスターは、プレイステーション 4/Nintendo Switch用「アーケードアーカイブス スペースサイクロン」を6月18日より配信する。価格はPS4版が837円、Nintendo Switch版が838円。

また同日より、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2用「アーケードアーカイブス2 スペースサイクロン」も配信される。価格は各1,100円。

「スペースサイクロン」は、1980年にタイトーから発売されたシューティングゲーム。上空に出現し、流星から流星へとワープをしながら進撃してくるベーム（昆虫サイボーグ）を撃ち落とす。ベームが地上に降りると敵ロケットが建造されてしまうため注意が必要。敵ロケットはサイクロン砲を撃ってくる。

【スクリーンショット】

※Nintendo Switch版およびPS4版の「アーケードアーカイブス スペースサイクロン」を購入している場合、Nintendo Switch 2版およびPS5版の「アーケードアーカイブス2 スペースサイクロン」を、所有者割引価格の各330円で購入できる。

公式番組「アーケードアーカイバー」も毎週生配信中！

アーケードアーカイブス配信日の19時からは、ゲームの紹介や、開発者を招いての開発トークなどを行なう公式番組「アーケードアーカイバー」がYouTubeにて生配信されている。

6月18日は「スペースサイクロン特集」。タイトーの外山氏とお林氏、OBSLiveのおにたま氏が出演するほか、「スペースサイクロン」開発者の西角友宏氏のコメントも紹介される予定。

□YouTubeのハムスターのチャンネル

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