6月16日 発表

タイトーは、6月16日の「スペースインベーダーの日」（日本記念日協会認定）にあわせ、山梨県にある「富士急ハイランド」で特別なイベントが実施されることを明らかにした。また伝統工芸「本場奄美大島紬」と「スペースインベーダー」のコラボレーション情報を公開した。

「スペースインベーダー」は、1978年の誕生以来、シンプルで直感的なゲーム性とひと目で印象に残る象徴的なデザインにより、多くの人々に親しまれてきた。ゲーム文化の発展とともに歩んできた本作は、現在もなお国内外で高い認知を有するブランドのひとつで、親子二世代、三世代にわたって支持されている。

同社は、「スペースインベーダー」の文化的な価値を大切にしながら、これからも世代を超えて愛される存在であり続けたいと願っているとし、「本日の『スペースインベーダーの日』を、今後の歩みに向けた新たな節目として、引き続き多くの方々に親しんでいただけるよう努めてまいります」とコメントしている。

富士急ハイランドにインベーダー襲来！ 8月から特別イベントが実施決定

大型スクリーンで展開される、10人同時プレイ対応の新感覚ゲーム体験「SPACE INVADERS GIGAMAX（以下、ギガマックス）」が8月に「富士急ハイランド」に登場する。

「ギガマックス」は、多彩なフォーメーションで迫りくるインベーダーを最大10人で協力しながら迎え撃つ迫力満点の体験型コンテンツ。スペースインベーダー40周年記念イベントでの初披露を皮切りに、各地のテーマパークなどで好評を博してきたコンテンツで、懐かしさと新たなゲームギミックが融合した、新しい“スペースインベーダー”となっている。

【「SPACE INVADERS GIGAMAX」特徴】

（1）操作はレバーとボタンの2つだけ

シンプルな操作で、初めての人でもすぐに参加できる。

（2）最大10人で協力プレイ

“10人vsインベーダー”の迫力あるバトルを、家族や友人と一緒に楽しめる。

（3）全3ステージ＆何度でも復活！

ゲームは3ステージ構成。定番のステージのほか、巨大UFOとの対峙など、手に汗握る戦いを体験できる。またギガマックスでは、インベーダーにやられても一定時間で復活できるため、最後まで仲間とともに戦える。

期間：8月～

場所：富士急ハイランド内 セントラルパークステージ

※詳細は後日公開予定

ビデオゲームを纏う！ 「本場奄美大島紬×インベーダー」

約1,300年の歴史を持つ伝統工芸「本場奄美大島紬」と「スペースインベーダー」がコラボレーションした「スペースインベーダー大島紬」が誕生する。

本商品は、本場奄美大島紬組合の若い職人たちで構成される「本場奄美大島紬NEXTプロジェクト」によって、大島紬古来の伝統柄にインベーダーのドット絵を融合させた大胆で遊び心ある織物。3月の反物制作発表に続きコラボ第2弾として、新たに小物が制作されることが明らかになった。「スペースインベーダー大島紬」反物を贅沢に使用しながらも、実用的で手に取りやすい商品がラインナップされている。

龍郷柄・スペースインベーダー長財布

龍郷柄・スペースインベーダー名刺入れ

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