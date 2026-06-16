G TUNE、小学生向け教育イベント「マイクラでまちづくり！！～小学生1000人で夏の自由研究2026～」に機材協賛
マウスコンピューターは6月16日、KULおよびeスタジアムが主催・共催する、教育型バーチャルイベント「マイクラでまちづくり！！～小学生1000人で夏の自由研究 2026～」へ、機材協賛を行なうことを発表した。
本イベントは、「Minecraft（マインクラフト）」を活用し、子どもたちが自らのアイデアを形にしながら、住まいやまちづくりについて学ぶことができる体験型イベントとして開催。7月18日から8月16日までの期間、大阪府和泉市を中心に、小学生を対象とした複数回のセッション形式で実施される。
マウスコンピューターは本取り組みに賛同し、イベント環境の構築を支援するため、「G TUNE」ブランドのゲーミングPC、iiyamaブランドの液晶ディスプレイ、ゲーミングデバイスの協賛を行なう。
マイクラでまちづくり！！～小学生1000人で夏の自由研究 2026～
開催期間・場所： （1）7月18日～8月16日 eスタジアムいずみ
（2）8月1日～8月2日 泉佐野オチアリーナおよびeスタジアムいずみにて同時開催
対象：小学生
参加費：無料
主催：KUL
共催：eスタジアム
協賛製品一覧
デスクトップパソコン 「G TUNE FGシリーズ」
OS：Windows 11 Pro 64 ビット
CPU：AMD Ryzen 7 9800X 3D プロセッサ
グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 5080
メモリ：32GB
ストレージ：2TB
※本協賛むけのカスタマイズ製品
液晶ディスプレイ 「iiyama G-MASTER GB2591HSU-B1J」
液晶：24.5型液晶（解像度：1,920×1,080）
パネル：FAST IPS 方式パネル ノングレア
リフレッシュレート：320Hz
応答速度：0.4ms（MPRT）
□製品ページ
G TUNE オリジナル G38 マウス
インターフェース：無線（2.4GHz）/有線（USB Type-A）
センサー：PixArt PAW3395DM
ボタン数：5ボタン
スクロールホイール：有り
DPI（解像度）：50-26000 DPI
Polling Rate（ポーリングレート）：8000Hz
重量：約38g
最大加速度：50G
□製品ページ
G TUNE オリジナル GMK82 ラピッドトリガーキーボード
インターフェース：有線（USB Type-A）
キーレイアウト：日本語キー配列
キーキャップ：PBT（印字：昇華印刷）
角度調整：3段階
キースイッチ：磁気式
キーストローク：3.6mm
アクチュエーションポイント：0.1～3.3mm
ラピッドトリガー設定値：0.1～2.0mm
デッドゾーン：Top：初期値 0mm
Bottom：初期値 0.3mm
キー荷重（押下圧）：45g
ポーリングレート：8000Hz
Nキーロールオーバー機能：対応
バックライト：RGB LED
本体寸法：約295×127×35mm（幅×奥行×高さ）
重量：約720g
□製品ページ【マウスコンピューター コメント】
当社は、子どもたちの創造力を育むパソコン環境の提供を通じて次世代の人材育成への貢献を目指し、本イベントに継続的に協賛しております。
本年で4回目の協賛となり、過去最大規模となる55セットの機材を協賛いたします。
当社は今後も、子どもたちの創造力や挑戦する気持ちを支える取り組みを通じて、未来を担う子どもたちの成長を支えてまいります。
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