【マイクラでまちづくり！！～小学生1000人で夏の自由研究 2026～】 開催期間・場所： （1）7月18日～8月16日 eスタジアムいずみ （2）8月1日～8月2日 泉佐野オチアリーナおよびeスタジアムいずみにて同時開催 対象：小学生 参加費：無料

マウスコンピューターは6月16日、KULおよびeスタジアムが主催・共催する、教育型バーチャルイベント「マイクラでまちづくり！！～小学生1000人で夏の自由研究 2026～」へ、機材協賛を行なうことを発表した。

本イベントは、「Minecraft（マインクラフト）」を活用し、子どもたちが自らのアイデアを形にしながら、住まいやまちづくりについて学ぶことができる体験型イベントとして開催。7月18日から8月16日までの期間、大阪府和泉市を中心に、小学生を対象とした複数回のセッション形式で実施される。

マウスコンピューターは本取り組みに賛同し、イベント環境の構築を支援するため、「G TUNE」ブランドのゲーミングPC、iiyamaブランドの液晶ディスプレイ、ゲーミングデバイスの協賛を行なう。

マイクラでまちづくり！！～小学生1000人で夏の自由研究 2026～

開催期間・場所： （1）7月18日～8月16日 eスタジアムいずみ

（2）8月1日～8月2日 泉佐野オチアリーナおよびeスタジアムいずみにて同時開催

対象：小学生

参加費：無料

主催：KUL

共催：eスタジアム

協賛製品一覧

デスクトップパソコン 「G TUNE FGシリーズ」

OS：Windows 11 Pro 64 ビット

CPU：AMD Ryzen 7 9800X 3D プロセッサ

グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 5080

メモリ：32GB

ストレージ：2TB

※本協賛むけのカスタマイズ製品

液晶ディスプレイ 「iiyama G-MASTER GB2591HSU-B1J」

液晶：24.5型液晶（解像度：1,920×1,080）

パネル：FAST IPS 方式パネル ノングレア

リフレッシュレート：320Hz

応答速度：0.4ms（MPRT）

□製品ページ

G TUNE オリジナル G38 マウス

インターフェース：無線（2.4GHz）/有線（USB Type-A）

センサー：PixArt PAW3395DM

ボタン数：5ボタン

スクロールホイール：有り

DPI（解像度）：50-26000 DPI

Polling Rate（ポーリングレート）：8000Hz

重量：約38g

最大加速度：50G

□製品ページ

G TUNE オリジナル GMK82 ラピッドトリガーキーボード

インターフェース：有線（USB Type-A）

キーレイアウト：日本語キー配列

キーキャップ：PBT（印字：昇華印刷）

角度調整：3段階

キースイッチ：磁気式

キーストローク：3.6mm

アクチュエーションポイント：0.1～3.3mm

ラピッドトリガー設定値：0.1～2.0mm

デッドゾーン：Top：初期値 0mm

Bottom：初期値 0.3mm

キー荷重（押下圧）：45g

ポーリングレート：8000Hz

Nキーロールオーバー機能：対応

バックライト：RGB LED

本体寸法：約295×127×35mm（幅×奥行×高さ）

重量：約720g

□製品ページ

【マウスコンピューター コメント】

当社は、子どもたちの創造力を育むパソコン環境の提供を通じて次世代の人材育成への貢献を目指し、本イベントに継続的に協賛しております。

本年で4回目の協賛となり、過去最大規模となる55セットの機材を協賛いたします。

当社は今後も、子どもたちの創造力や挑戦する気持ちを支える取り組みを通じて、未来を担う子どもたちの成長を支えてまいります。

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