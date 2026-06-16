【めっちゃカメレオン】 6月10日 発売 価格：790円

LEMORION氏が制作するPC用かくれんぼゲーム「めっちゃカメレオン」の売上が200万本を達成したことが明らかになった。

本作はSteamにて6月10日に発売されたかくれんぼゲーム。白いボディの人形キャラクターを操作してかくれんぼをするが、隠れる際には壁などに張り付き体に色を塗ることでカメレオンのように擬態しハンターの目を欺く。ユニークな要素を取り入れたスリル溢れるかくれんぼゲームになっている。

6月10日にリリースされたばかりのタイトルとなっているが、発売2日後の6月12日には全世界で50万本を達成。続く6月14日に100万本を超え、6月15日には200万本の売上となったことが明らかになった。

発売後も精力的なアップデートが続けられており、6月15日のアップデート1.2.2ではハンターの画面酔い対策が行なわれるなど、より遊びやすくなっている。近日中に新マップの追加も予定されている。