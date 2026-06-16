【Forza Horizon 6：アップデート（375.327）】 6月16日 配信開始

マイクロソフトは6月16日、Xbox Series X|S/PC用オープンワールドレースゲーム「Forza Horizon 6」において、アップデート（375.327）の配信を開始した。

今回のアップデートでは、難易度バランスが改善されているほか、レース開始時のDrivatarの挙動に関する問題を修正。また、ドラッグタイヤの物理特性が変更され、本来の挙動に近くなったほか、パフォーマンスや安定性の向上も行なわれている。

また、オンラインモード「エリミネーター」で発生している不具合は現在修正中で、近日中に同モードを再導入予定。お詫びとして、全プレーヤーに「2021 McLaren Sabre」が配布されることも発表された。

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