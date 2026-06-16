「Forza Horizon 6」アップデートが配信開始。近日中に「2021 McLaren Sabre」を全プレーヤーに配布難易度バランスが改善。ドラッグタイヤの特性も変更
【Forza Horizon 6：アップデート（375.327）】 6月16日 配信開始
(C) Microsoft 2026
マイクロソフトは6月16日、Xbox Series X|S/PC用オープンワールドレースゲーム「Forza Horizon 6」において、アップデート（375.327）の配信を開始した。
今回のアップデートでは、難易度バランスが改善されているほか、レース開始時のDrivatarの挙動に関する問題を修正。また、ドラッグタイヤの物理特性が変更され、本来の挙動に近くなったほか、パフォーマンスや安定性の向上も行なわれている。
また、オンラインモード「エリミネーター」で発生している不具合は現在修正中で、近日中に同モードを再導入予定。お詫びとして、全プレーヤーに「2021 McLaren Sabre」が配布されることも発表された。
すべてのプラットフォームで #ForzaHorizon6 シリーズ2 アップデートを配信されております。- Forza Horizon Japan (@ForzaHorizonJP) June 15, 2026
今回のアップデートでは、Drivatarの難易度の調整、フェスティバル プレイリストの修正、そしてHorizon プレイのレベル26～100のXP調整などを実施いたします。
詳細はこちらをご確認ください（英語記事）：… https://t.co/ihELzamVbg
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