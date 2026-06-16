米有名歌手のオリバー・ツリーさんがブラジルで発生したヘリコプター衝突事故で死亡した。

ブラジルメディアによると、14日に発生したヘリコプター墜落事故の死亡者6人の中にツリーさんが含まれていたことが確認された。

死亡者名簿にはツリーさんをはじめ、アルゼンチンのインフルエンサーで280万人のフォロワーを持つガスパル・プリムさん、ブラジルの音楽プロデューサーのルーカス・ブリト・チャベス・フロタさん、映画監督のルーカス・ビニャレさんと操縦士2人が含まれた。

米カリフォルニア出身のツリーさんは、ポップとオルタナティブロック、エレクトロニック音楽など多様なジャンルで活動した歌手でありコメディアンだ。誇張された衣装と漫画のようなヘアスタイルで大衆の視線をひきつけ、独創的な芸術世界を構築したという評価を受けてきた。

ツリーさんは交流サイト（SNS）で230万人以上のフォロワーを持ち、スポーティファイ月間聴取者は1140万人に達した。代表曲としてはドイツのDJロビン・シュルツとコラボした『Miss You』や『Life Goes On』が挙げられる。2曲のミュージックビデオは合わせて8億回以上の再生回数を記録した。

ツリーさんは最近アルバム『Love You Madly Hate You Badly』を発表し、パリ、バルセロナ、ロンドン、シドニー、北京など60公演を超えるワールドツアーを控えていた。事故1週間前の6日にはブラジルのサンパウロで公演のステージに上がっていた。

ツリーさんの元交際相手で歌手のメラニー・マルティネスさんはSNSを通じて哀悼の意を伝えた。

マルティネスさんは「きょう私は完全に崩れた。人生であれほど特別で重要な時間をともにした人が突然もうこれ以上この世にいないということを理解するのがとても難しい」と明らかにした。

事故は14日午前9時ごろ、リオデジャネイロ南西部上空で発生した。ツリーさん一行が乗ったヘリコプターが別のヘリコプターと空中で衝突し、両機の搭乗者全員が死亡した。

衝突したヘリコプターのうち1機は電気自動車代理店に墜落し、車20台が燃えたり破損したりした。

事故当時ツリーさん一行はリオデジャネイロの有名ビーチリゾートのアングラ・ドス・レイスに移動しているところだった。